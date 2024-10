Brønnpissing fra Møller-sjefen

Norge har som mål å bare selge nullutslippskjøretøyer på nybilmarkedet fra og med 2025.

Siden dette målet ble fastsatt i Nasjonal transportplan for 2018-2029 har det vokst frem en skog av aktivister som nærmest virker å ha et religiøst forhold til de vedtatte målene.

At bilbransjens egne talspersoner føyer seg inn i rekken er nytt og oppsiktsvekkende, særlig sett i lys av at elbilsalget i september utgjorde over 96 prosent av det totale nybilsalget i Norge.

Administrerende direktør i Harald A. Møller AS, Ulf Hekneby sier de vurderer å gjenoppta salget av fossilbiler på grunn av at drivstoffavgiftene på bensin som «bare» økes med 0,95 prosent, og at engangsavgiftene på en VW Amarok «bare» vil øke med 25.937 kroner og dermed få en kjøpsavgift på «bare» 890.524 kroner.

Til dette er det bare å ønske lykke til.

Tiden er inne for å ta til motmæle mot den til dels grenseløse appetitten for nye avgifter og symbolpolitikk overfor et allerede hardt prøvet bilfolk.

Harald A. Møller er ikke bare Norges største bilimportør, men også en del av Møller Mobility Group. Mon tro hva Møller-gruppens egne kunder som har fossilbilene sine på service hos de reagerer på at topplederen deres aktivt jobber for å gjøre bilholdet deres enda dyrere?

Det er positivt at Norge, som et rikt land, går foran i klimakampen. Det er ikke bra dersom vi skal ha så fanatiske tilnærminger til 2025-målet som er tilnærmet oppfylt og som ligger milevis foran målene til eksempelvis Europa.

Som et ledd i EUs Green Deal har de vedtatt et målkrav for gjennomsnittlig CO2-utslipp per kilometer for nybilparken. Dette er satt til 95 g/km. De nyeste tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at vi i Norge så langt i 2024 ligger på 11,2 g/km og 4,2 g/km i september.

En offensiv klimapolitikk lever til enhver tid på folkets nåde.

Vi har de siste årene sett flere eksempler på land i vår umiddelbare nærhet hvor svindyre symboltiltak har ført til protestvalg som på lengre sikt ikke tjener hverken folket eller klimasaken.

KNA er positive til en grønn omstilling av bilparken, men nå er tiden inne for å ta til motmæle mot den til dels grenseløse appetitten for nye avgifter og symbolpolitikk overfor et allerede hardt prøvet bilfolk.

