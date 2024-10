Også de mest skruppelløse lederne ønsker å forsvare valgene de tar

Putin går stadig lenger i å bryte ned normer og folkerettens rolle i verden. Denne gangen med endringer i landets atomvåpendoktrine. Under et møte i Russlands sikkerhetsråd, forklarte Putin at Russland vil vurdere å ta i bruk atomvåpen dersom landet opplever et massivt angrep.

I tillegg vil angrep mot landet støttet av stater med atomvåpen kunne anses som et «felles angrep». Ved å svekke skillet mellom konvensjonelle og kjernefysiske angrep driver Putin et farlig spill.

Russland sin folkerettsstridige invasjon av Ukraina og rasling med atomvåpen, er et alvorlig angrep på en regelstyrt verden. Alle som ønsker en regelbasert verdensorden der vi ikke lar stater brutalt ta seg til rette, bør støtte Ukrainas kamp for frihet, og samtidig jobbe for en tydelig norm mot atomvåpen.

Samme dag som Putin truet med endringer i atomvåpendoktrinen, ratifiserte ytterligere 3 stater FNs atomvåpenforbud. Forbudet er et uttrykk for at et stort antall av verdens stater anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med massemord av sivile. Totalt har 94 land signert avtalen.

Det er ikke kjernefysiske trusler, men en sterk norm mot atomvåpen og på sikt avskaffelse som kan redde oss alle fra kjernefysisk ragnarok

Et lite mindretall bestående av atomvåpenstatene og deres allierte, inkludert Norge, argumenterer for at atomvåpen gjør oss tryggere gjennom balansert, kjernefysisk avskrekking.

I dagens sikkerhetspolitiske bilde, er ikke dette troverdig. Det er ikke kjernefysiske trusler, men en sterk norm mot atomvåpen og på sikt avskaffelse som kan redde oss alle fra kjernefysisk ragnarok.

Putins trusler og krigføring har for alvor blottlagt hullene i logikken rundt kjernefysisk avskrekking. Dersom vesten ikke tror på Putins trusler, fungerer de ikke.

Russlands president, Vladimir Putin, rasler med atomsablene. (MIKHAIL METZEL/AFP)

Ideen om at kjernefysisk avskrekking skal skape en gjensidig forståelse for at angrep vil ha grusomme konsekvenser for begge parter i en konflikt, har vist seg å ikke tåle veien fra skrivebordet og lesesalen til virkeligheten.

Også de mest skruppelløse ledere ønsker å rasjonalisere og forsvare valgene de tar i tråd med internasjonal lov.

Det hindret ikke Hamas i å angripe Israel. Det har ikke hindret Ukraina i å angripe russisk territorium. Det har ikke hindret en væpnet konflikt mellom India og Pakistan i Kashmir. Ideen om kjernefysisk avskrekking bygger på en modell der alle aktører opptrer rasjonelt. At Putin til enhver tid vil opptre rasjonelt i møte med kaoset krig medfører, er vanskelig å tro på.

Det er naturlig å anta at desto flere ganger Putin truer, desto mindre alvorlig tas truslene. Og jo mer vant vi blir til trusler om atomvåpen, jo svakere blir normen mot disse masseødeleggelsesvåpnene.

Ved bruk av kun ett atomvåpen kan man utslette titusenvis av mennesker og hele byer på et øyeblikk. Det oppstår en enorm humanitær krise det ikke er mulig å bygge beredskap for. I en begrenset krig med atomvåpen, vil det skapes en global sultkatastrofe og store deler av verdens befolkning vil dø.

Folkerettens viktigste egenskap er å etablere hva vi som internasjonalt samfunn godtar. I møte med Putins uttalelser er det kategorisk fordømmelse som gjelder.

Også de mest skruppelløse lederne ønsker å rasjonalisere og forsvare valgene de tar i tråd med internasjonal lov. Flertallet av verdens stater har ikke atomvåpen, og støtter heller ikke opp om atomvåpen. De eneste som kan tjene på at det internasjonale samfunnet ikke er tydelig på at slike uttalelser er uansvarlige og uakseptable, er statsledere som ønsker å bruke trusler om atomvåpen til å true seg til makt.

En økende risiko for at verdens verste masseødeleggelsesvåpen brukes, krever at vi styrker innsatsen for å verne om normen mot bruk av eller trusler om bruk av atomvåpen. En forutsetning for vår trygghet er at atomvåpen avskaffes. For å oppnå dette kan vi ikke være nølende i arbeidet med å stigmatisere atomvåpen. Norge må fordømme alle trusler med atomvåpen, avstå fra atomsignalisering og slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

