Grunnløse påstander fra AUF

Forrige uke la Oslo-byrådet fram sitt budsjettforslag. Som følge av Arbeiderpartiets sløseri i de åtte årene de styrte byen, er årets budsjett historisk stramt. Likevel har byrådet klart å prioritere store tilskudd til sårbare barn og unge, og bekjemping av ungdomskriminalitet.

Nestlederen i Oslo AUF påstår at Høyre har prioritert villaeiere fremfor barn og unge. Det er en grunnløs påstand. Byrådets budsjett viser nettopp det motsatte. Til tross for at det er vanskelige økonomiske tider, skal ikke det gå utover oppveksten til barn og unge i Oslo.

Elisabeth Hekneby er 2. nestleder i Oslo Unge Høyre. (Privat)

I årets budsjett settes det av til sammen 198 millioner kroner til ulike tiltak i skolen for å hjelpe de mest sårbare barna. Byrådet setter også av totalt 241,6 millioner kroner til tiltak for å bekjempe ungdomskriminalitet. Kutt i eiendomsskatt utgjør kun 80 millioner av budsjettet. Det er derfor kutt i eiendomsskatt som nedprioriteres i årets budsjett. Det er helt riktig vurdering når Oslo opplever økt kriminalitet og et farligere bybilde.

Dersom Oslo AUF frykter for oppvekstvilkårene i Oslo, bør de heller fokusere på sin egen regjering.

Jeg er glad for at byrådet velger å prioritere det viktigste først i trange tider. Med budsjettforslaget viser byrådet at bekjemping av ungdomskriminalitet og gode oppvekstvilkår for barn og unge står øverst på prioriteringslisten.

Dersom Oslo AUF frykter for oppvekstvilkårene i Oslo, bør de heller fokusere på sin egen regjering. Det siste året har regjeringen sendt over 130 politifolk fra Oslo ut til distriktene. Det er en politisk prioritering som gjør Oslo til en mer utrygg by.

Jeg er glad for at vi har ett byråd som prioriterer så fornuftig at man kan bekjempe kriminalitet og redusere skattene i det samme budsjettet.