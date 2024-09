Byrådet tar ikke ungdomskriminalitet på alvor

25. september kom byrådets forslag til budsjett i Oslo. For å finansiere skattekutt til villaeiere, kutter de i kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge i de aller fattigste bydelene. De foreslår hele 200 millioner i kutt til bydelene.

Kriminalitet oppstår ikke i et vakuum. Mennesker havner i feil miljø fordi samfunnet ikke har vært god nok til å skape sterke fellesskap. Å skape lokale fellesskap som unge har tillit til, er kanskje det aller viktigste vi kan gjøre for å stoppe utviklingen vi ser med ungdomskriminalitet.

Bydelene har en helt sentral rolle i forebyggingsarbeidet. Fritidsklubbene som tilbyr ungdom et trygt sosialt miljø, i stedet for å henge på gata, og lokale prosjekter blir styrt av bydelene. Grunnen til at lokale prosjekter og fritidsklubber er effektive på forebygging er fordi de ansatte er mennesker fra lokalmiljøet, og det er folk ungdommen kjenner til og stoler på. Når Høyrebyrådet velger å kutte i budsjettene til bydelene, får de ikke nok til å drive de forebyggingstiltakene som funker best.

Kuttene som foregår nå, er et direkte resultat av en politikk som er mer opptatt av ideologi enn det som funker i praksis. Høyresiden i Oslo velger helt selv å kutte i eiendomskatten, til tross for at alt peker på at vi trenger den for at bydelene skal kunne både opprettholde, men også utvide tilbudet vi har i dag.

Skal vi klare å skape en tryggere og mer rettferdig by trenger vi en sterk kommuneøkonomi slik at alle bydelene har gode tilbud som forebygger. Vi må også tenke nytt og sette i gang flere tiltak som kan ta knekken på de dårlige miljøene, slik Arbeiderpartiet vil gjøre med å sikre tettere oppfølging av ungdom som har begått alvorlige kriminelle handlinger.

Den gjennomsnittlige osloborgeren har fått nesten ingenting av kuttene gjort på eiendomsskatten. Vi ligger likevel an til å tape mye velferdstilbud på grunn av kuttet.

Spørsmålet vi velgere må stille oss selv er: Er skattekutt til de aller rikeste verdt tryggheten i byen vår?

I en tid med økende kriminalitet og hvor flere sliter enn før, velger høyrebyrådet å prioritere mer til de som har god råd samtidig som de kutter i tilbud til de som trenger det mest. I dette budsjettet viser de sitt sanne ansikt, et byråd som er mer opptatt av å bruke penger på å kutte i skatten til de rikeste enn på de tiltakene som er nødvendige.





