Den navnløse epidemien

I Norge er det en epidemi som vokser. Hver dag, hver uke og hver måned dukker det opp nye tilfeller.

De kjemper og kjemper, men til slutt bukker de under og møter veggen, enten de vil eller ikke. De møter et system med lite kunnskap, anerkjennelse og forståelse for hvordan de har det og leter etter svar og løsninger.

Symptomene er mange: Fra kort lunte, smerter i kroppen, lite energi, hormonell ubalanse, utmattelse og dårlig søvn.

Skammen, nederlaget og den dårlige samvittigheten er vanlige ringvirkninger, selv om de ikke blir snakket høyt om.

Den foreskrevne kuren er én til to ukers sykmelding, men så bør du komme deg tilbake til jobb. Hilsen Helsedirektoratet.

Ja, for så enkelt er det jo når du er utbrent.

Ressurssterke, engasjerte og smarte mennesker faller som fluer og ingen snakker om hva som er med på å skape og opprettholde denne epidemien.

Det som derimot blir påpekt er hvor viktig det er at de kommer seg raskt tilbake i jobb og ikke bruker for lang tid på å bli friske. For det kan jo gå utover arbeidsplassen og landets økonomi. Det skulle tatt seg ut.

Epidemien har rett nok et navn, men den har ikke status til å bli en del av diagnosene. Så inntil videre går utbrenthet under sekkebetegnelsen psykiske symptomer, selv så unøyaktig det er.

Mens enkeltpersoner står i skvisen mellom kroppens signaler og dårlig samvittighet, setter Nav-direktør Hans-Christian Holte søkelys på hvor vanskelig det blir å komme tilbake til jobb dersom du er sykmeldt.

Kroppen skriker etter en pause, men de fleste overser og overhører det. For det passer jo ikke å være syk.

Å bli utbrent er det ingen som ønsker seg. Det skjer etter en lang periode med mye stress og lite fokus på det du egentlig trenger. Kroppen skriker etter en pause, men de fleste overser og overhører det.

For det passer jo ikke å være syk. Til det er livet for travelt og fullt av ansvar og forpliktelser. Så da kjører du på, til kroppen tvinger deg til å stoppe.

Når Nav-direktøren og Helsedirektoratet snakker om hvor raskt du bør komme deg tilbake til jobb, avslører de at de aldri selv har møtt veggen. Og de har ikke snakket med mange som er eller har vært i den situasjonen.

Jeg har både vært utbrent og jeg har snakket med hundrevis av kvinner i samme situasjon.

Det har jeg. Jeg har både vært utbrent og jeg har snakket med hundrevis av kvinner i samme situasjon. Siden 2020 har jeg møtt fortvilte, utslitte og utbrente kvinner gjennom nettverket «Det lille pusterommet».

De har to ting til felles: De har hele livet hatt fokus på å tilfredsstille andres forventninger og krav, og de er villige til å gjøre hva som helst for å bli friske igjen. Skammen, nederlaget og den dårlige samvittigheten gnager langt inn i ryggmargen hos dem alle sammen.

Så i stedet for å presse dem tilbake til jobb – hva med å være nysgjerrig på hva vi kan gjøre for å forebygge denne epidemien? Gi den et skikkelig navn og ikke minst øke kompetansen i førstelinjen, slik at flere kan få den hjelpen de trenger og fortjener?

