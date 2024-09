Hvordan løser vi paringskrisen?

Ludvig Holberg forutså to seksuelle revolusjoner og advarte mot hvordan markedstenkning i kjærlighetslivet ville kunne redusere fertilitetsraten. Klarer dagens historiefortellere å forestille seg en framtidig kjærlighetsideologi som gjør at vi unngår selvutslettelse?

Nordmenn styrer mot selveliminering med en fertilitetsrate på 1,4. Sommerens debatt om dysfunksjonell dating og synkende fertilitet vitnet om hvor vanskelig det er å tenke klart rundt nye problemer.

Flere aviser erklærte på lederplass at fertilitetsraten ikke er et betydelig problem, og i den grad den er det, så er det ingenting vi kan gjøre. En kommentator mente at det mest produktive ville være «å melde seg ut og slappe av».

De færreste evner å stille spørsmål ved det rådende paringsregimet. Vanligvis skal vi bare underkaste oss kulturen som motiverer innbyggerne til å ta på seg byrdene ved langvarig pardannelse og reproduksjon.

Mads Larsen Mads Larsen er forsker og forfatter. (Privat)

Unntaket er når virkeligheten har endret seg så mye at vi trenger en ny kjærlighetsideologi for å opprettholde den eksistensielt avgjørende aktiviteten som underbygger en fertilitetsrate på minst 2,1.

Modernitetens fremvekst innebar flere sånne overgangsperioder. Førkommerne våre manøvrerte gjennom tre seksuelle revolusjoner, rundt 1200, 1750 og 1968.

Den første var overgangen fra å leve i polygyne ættesamfunn til monogame kjernefamilier. Den andre var overgangen fra arrangerte ekteskap til individuelt partnervalg – en valgfrihet som ingen tidligere menneskesamfunn kunne tilby. Vestens tredje seksuelle revolusjon universaliserte individuelt valg både for forhold og sex – muliggjort av økonomisk vekst og effektiv prevensjon.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Disse dramatisk forskjellige paringsregimene ble drevet fram og understøttet av skiftende ideologier. Antikkens heroiske kjærlighet ble etterfulgt av middelalderens høviske kjærlighet og kompanjongkjærlighet, og modernitetens libertinske, romantiske og sammenløpende kjærlighetsideologier.

I min nye bok, «Stories of Love from Vikings to Tinder», viser jeg hvordan nordisk litteratur engasjerte disse overgangsperiodene. En av hovedfunksjonene til fiksjon er å spre normene og verdiene for paring blant gruppemedlemmer, samt å foreslå ny, mer passende ideologi når det nåværende regimet ikke lenger fungerer.

Ludvig Holberg var Skandinavias første feminist, men antok at likestilling ville føre til at de velstående ville danne par på en måte som ville øke de økonomiske forskjellene.

Ingen nordiske forfattere gjorde dette bedre enn Ludvig Holberg. Litteraturforskere har gjort Holberg stor urett ved å insistere på at han var en uoriginal tenker og dramatiker.

I tidligere studier har jeg underbygget hvordan han som filosof best kan sammenlignes med den samtidige italienske filosofen Giambattista Vico når det kommer til originalitet og innsiktsfullhet. Nå påstår jeg at ingen prominent vestlig 1700-tallstenker forsto kjønn og paring på et dypere nivå enn Holberg.

En generasjon før den andre seksuelle revolusjonen argumenterte Holberg for en likestilling av kvinner som skandinaver flest ikke klarte å ta alvorlig før etter et kvart årtusen: Etter at den tredje seksuelle revolusjonen overbeviste dem om at kvinner skulle være likestilte med menn – ikke deres komplementære, hjemmeværende halvdel slik romantisk kjærlighet hadde insistert.

Det mest sentrale spørsmålet i Holbergs dramatiske produksjon var konflikten mellom arrangerte ekteskap underbygget av kompanjongideologi og individuelt valg underbygget av romantisk ideologi. Foreldregenerasjonen fikk argumentere innsiktsfullt for hvorfor de gjorde bedre partnervalg enn unge mennesker fulle av hormoner. De unge – og da særlig tjenerskapet – argumenterte enda bedre for hvorfor det å velge sin egen partner ville skape bedre forhold.

Paringsregimet vårt går mot slutten. Som de fleste før oss føler vi at våre normer og verdier er de beste og at dype endringer er utenkelige.

Den norske filosofen forutså ikke bare at det stadig mer individualistiske vestlige individet snart ville insistere på å gjøre egne partnervalg. Han forsto hvilke muligheter og utfordringer den andre seksuelle revolusjonen ville skape, umiddelbart og århundrer fram i tid.

Med «Jeppe på Berget» og «Den politiske kannestøper» utforsket han hvordan individuelt valg kunne føre til et regime likt det vi har i dag, der forhold er midlertidige og den interne dynamikken avgjøres mer av personlighet enn kjønn.

I «Pernilles korte Frøkenstand» advarte Holberg mot hvordan et sterkere fokus på individet ville drive en markedstenkning som kunne true samfunnsordenen. Han var Skandinavias første feminist, men antok at likestilling ville føre til at de velstående ville danne par på en måte som ville øke de økonomiske forskjellene. Han lot hovedpersonen konkludere med at et mer lagdelt samfunn kan gjøre at unge mennesker føler at de ikke har råd til å reprodusere.

"Den stundesløse" av Ludvig Holberg Ludvig Holberg klarte å dramatisere de konfliktene vi må løse for å komme videre, på en måte som gjorde at skuespillene hans fikk en tidløs relevans, skriver Mads Larsen. Bildet er fra en oppsetning (2009) av «Den stundesløse» ved Trøndelag teater. (Gorm Kallestad/NTB)

Vi er i en liknende situasjon som Holberg var i for 300 år siden. Paringsregimet vårt går mot slutten. Som de fleste før oss føler vi at våre normer og verdier er de beste og at dype endringer er utenkelige.

Stort sett er det bare de mest innsiktsfulle tenkerne som klarer å forestille seg morgendagens normer og verdier. De fremste historiefortellerne klarer ikke bare å skue framover, men å dramatisere de konfliktene vi må løse for å komme videre.

Før Vestens andre seksuelle revolusjon klarte Holberg å gjøre dette på et vis som gjorde at skuespillene hans fikk en tidløs relevans.

Vi står nå foran en fjerde seksuell revolusjon drevet av teknologiene fra den fjerde industrielle revolusjonen. Med kunstig intelligens, automasjon, biologisk hacking og lengre liv – hvordan bør homo sapiens pare seg om vi fortsatt skal eksistere?

I fjor kom Thure Erik Lund med innsiktsfulle forslag i romanen «Vertebrae». Han dramatiserte hvordan kunstig intelligens kunne matche menn og kvinner og manipulere deres paringsatferd for å forene samfunnets og individets behov.

Hvilke visjoner har andre historiefortellere? Dette er vår tids kanskje viktigste spørsmål, og litteraturhistorien vår viser hvor sentral fiksjon kan være når vi må gi slipp på gamle sannheter for å pare oss på den måten som en ny verden krever.

Les også kommentar: Legg deg ned, tenk på Trygve

Les også: Giftig cocktail for de unge (+)

Les også portrett: Anne B. Ragde: Nekter fortsatt å kalle seg feminist (+)

Les også: Adopsjon – hva har vi vært med på? (+)

Les også: Sps nye plan: Slik skal de lokke folk fra byen til bygda (+)