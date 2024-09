Trekk pusten nå, Vedum!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Senterpartiet er i fritt fall. Distriktenes og jordbrukets lojale parti er blitt et maktkåt parti som selger sine prinsipper på loppemarked.

Slik oppfatter vi det. Mens bønder over hele landet krever ærlige tall, er partiledelsen mest opptatt av å forsvare sine løftebrudd i det de kaller tidenes satsing på jordbruket.

Den harde tonen mot innføring av energipakkene til ACER har også fått en forbløffende oppmykning, og hvorvidt Sp fortsatt er motstander av EU og EØS blir stadig mer uklart.

Med ett år igjen til valget skal de unge nå lokkes med lovnader om skattelette til unge foreldre, sletting av litt studielån, og kanskje mest interessant: Distriktene skal befolkes.

Trude Hoff Trude Hoff er kommunestyrerepresentant (uavh.) i Inderøy. (Birger Ringseth)

Men er Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum til å stole på i et kommende valgår? Som tilhengere av Lundteigen og Sps grunnleggende grønne verdier, var det et trist valg å melde oss ut av partiet i vår.

Vi tror Senterpartiet nå må under sperregrensa, og ut av tinget, for at partiet skal bli revitalisert. Når maktstrategene har flyktet til andre karrierepartier, kan partiet bygges på nytt med sine grunnleggende verdier.

Effektiviseringsgevinsten brukes som gjær i en offentlig stat som eser ut år for år, uten at noen ser ut til å ha kontroll.

Men hvis det er slik at du, Vedum, mener at partiet igjen kan løfte seg fram mot neste valg så er oppskrifta egentlig enkel: Vær tro mot det Sp har sagt i årevis i opposisjon, og gjør handling ut av ord. Begynn med det du nylig har uttalt: At du ønsker vekst i hele landet.

Løsningen ligger i å ta i bruk jord i hele landet – altså norsk jordbruk! I generasjoner er Norge blitt til gjennom å utnytte ressursene i hele landet, og da mener vi hele landet.

Ragnar Ørdal Ragnar Ørdal er siviløkonom og sauebonde. (Privat)

Jordbruk og fiske har gitt arbeidsplasser både i og utenfor næringa, med skoler, butikker og servicenæringer som resultat. Et solidarisk samfunn der godene – som strøm, telefon, post og buss – er blitt fordelt utover det ganske land.

Når et årsverk i norsk jordbruk gir 2,5 årsverk i ringvirkninger til andre næringer, så betyr det at nedlegging av jordbruk betyr nedlegging av mange arbeidsplasser. Med disse forsvinner behovet for barnehage, skole og nærbutikk – ja, rett og slett lysten til å bo i de mest utsatte distriktene.

Norge har gjennom teknologi og naivitet gjort oss til en sårbar nasjon med verdensrekord i lav selvforsyning.

Hjelper det da med lovnader om å slette studielån eller skattelette for å få ungdom til å bosette seg i distriktene? Neppe. For Ap/Sp-regjeringen gjør det samme som H/Frp/V/KrF-regjeringen, og mange regjeringer før dem: De sentraliserer Norge gjennom å effektivisere jordbruket, helsevesenet, oppvekstsektoren og generelt offentlige tjenester.

Effektiviseringsgevinsten brukes som gjær i en offentlig stat som eser ut år for år, uten at noen ser ut til å ha kontroll. Hva skal ungdom med skattelette når barnehager, skoler og jobber i distriktene er effektivisert bort?

Jordbruket må revitaliseres. Kursen med mer jord på færre hender må snus, og effektivisering gjennom energi- og kostnadskrevende teknologi må bremses kraftig. Jordbrukspolitikken må framheve ressursutnyttelse, bærekraftig produksjon og mindre sårbar matproduksjon gjennom flere bønder med bruksstørrelser ut fra ressursgrunnlag – fordelt utover hele landet.

Da vil også andre næringer få grobunn, og vi vil kunne få økt selvforsyning, økt beredskap, bosetting i distriktene og trua tilbake.

Noen anser sikkert dette som gammeldags tenkning, men Norge har gjennom teknologi og naivitet gjort oss til en sårbar nasjon med verdensrekord i lav selvforsyning.

Det er ikke framtidsretta, spør du oss. Norge sitt «gamle» samhold kan gjenoppstå, og du Vedum kan faktisk bli ingeniøren som får æren. Men da må du trekke pusten godt, og finne ut hvem du er: En representant for Lundteigens senterparti, eller en føyelig samarbeidspartner til Støre, Solberg, EU med flere?

Hvordan endte Senterpartiet opp med å se Rødt, SV, MDG og KrF fronte norsk jordbruk?

Vi forblir partiløse inntil videre.

