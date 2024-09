De har lyktes med Nav. Her er deres beste tips

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg hadde et dårlig inntrykk av Nav fra før, og da jeg møtte saksbehandleren min var jeg så langt nede at jeg ikke klarte å slutte å grine, forteller Emilie Eliassen (21) på telefon fra Volda i Møre og Romsdal.

Der studerer hun til å bli barnevernspedagog.

Men hun kunne ha vært en del av statistikken til Nav som viser at hele 111.000 unge i alderen 20–29 år står helt uten jobb og studieplass, eller Riksrevisjonens tall som viser en dobling i antallet unge uføretrygdede siden 2010.

– Det har ikke vært enkelt. Men jeg biter tenna sammen, for jeg vil ikke være avhengig av dem i en lang periode, forteller hun.

Ble hørt av Nav

Eliassen er født i Tønsberg og flyttet til Fredrikstad da hun var ti år gammel. Etter en vanskelig periode med samlivsbrudd og andre utfordringer i livet, ble hun avhengig av å få hjelp fra Nav etter at videregående var unnagjort.

– I begynnelsen var det vanskelig, husker hun.

Fra tidligere hadde hun et dårlig inntrykk av Nav, ettersom de ifølge Emilie ikke hadde klart å hjelpe søsteren da hun trengte det.

– Det var negativt og mye surr, og det virket ikke som de hadde interesse for å hjelpe henne. Det ble masse problemer, så jeg fikk inntrykk av at Nav er dritt, forteller Eliassen.

Dette inntrykket endret seg imidlertid da hun selv skulle få hjelp fra Nav Fredrikstad.

– Jeg fikk annen opplevelse med en gang. Jeg var jo helt ødelagt, men var veldig heldig med saksbehandleren min. Han forsikret meg om at det går bra. Jeg var så langt nede, at jeg klarte ikke å slutte å grine. Han har hatt mye forståelse, så jeg føler at jeg har vært heldig.

Helt ferske tall fra Nav viser at sykefraværet i Østfold er høyere enn på 15 år og tilsvarer 481.251 tapte dagsverk. Samtidig øker sykefraværet raskere enn i Norge for øvrig. I andre kvartal endte det legemeldte sykefraværet i Østfold på 6,8 prosent

Det samlede sykefraværet i Norge var 5,9 prosent i samme periode. Vi må tilbake til 2009 for å finne et kvartal med høyere legemeldt sykefravær i Norge.

Samtidig innehar det tidligere industrifylket norgesrekorden i utenforskap.

Så hvorfor har det gått så bra med Emilie Eliassen og de andre som Nav klarer å hjelpe tilbake til jobb eller studier?

Les også: Hvor mye får folk i sosialhjelp? Sjekk din kommune

Veileder Wares Ali ved Nav Fredrikstad. (Gry Catinka Wold)

Være «på»

På et kontor bak en glassfasade i et murbygg på Kråkerøy i Fredrikstad sitter saksbehandler Wares Ali (29). Han er Emilie Eliassens veileder, og sier det ikke bare er flaks som gjør at hun har kommet seg videre.

– De som selv er aktive, legges mer merke til, forteller Ali.

– Veiledere har mellom 50 og 80 personer vi jobber med, avhengig av aldersgruppe den enkelte veilederen følger opp. Derfor er det dessverre slik at de som har hyppig og tett kontakt med veilederne sine i Nav får raskere hjelp. Det skulle ikke vært sånn, men vi merker nå at selv om vi er flere ansatte, er det flere og flere som trenger hjelp. Spesielt ungdom.

I Nav Fredrikstad jobber han spesielt med tiltak rettet mot målgruppen ungdommer og unge voksne under 30 år, med arbeidsrettet oppfølging og saksbehandling i sosialtjenester.

– Mitt beste råd til de som kommer til oss, er å være «på». Vær aktiv selv, sier han.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Jeg er positiv og finner løsninger. Det er viktig å finne kompromisser som passer Nav og deg selv. — Emilie Eliassen (21)

Livet raste utfor

Øystein Stenseth Jacobsen (46) flyttet til Fredrikstad med samboeren sin for rundt seks år siden. Da forholdet tok slutt rett før koronapandemien, kjente han ingen og ble sittende mye hjemme alene.

Men han har aldri gått lenge uten jobb, selv om han aldri fikk tatt i bruk fagkompetansen fra da han ble uteksaminert i 2000 som grafisk trykker.

– Rett etter jeg var fikk fagbrev, kom datarevolusjonen med printere og så videre. Så jeg fikk ikke brukt den utdanningen til noe. Men jeg har jobbet jevnt siden da, og hele tiden håpet på at det skulle skje en utvikling innen grafisk, eller at jeg kunne videreutdanne meg innen yrket, forteller han.

Arbeid har han alltid funnet, både deltids og heltids, nå sist hos en entreprenør i Østfold.

– Jeg mener alle i Norge som kan og vil jobbe, klarer å finne seg en jobb. Det handler om å vise engasjement og interesse. Om du søker digitalt, print ut annonsen og ta den med deg til bedriften, og slå av en prat. Det er mye du kan gjøre for å hjelpe deg selv, sier han.

Men etter hans siste arbeidsforhold tok slutt, gikk livet i en nedadgående spiral. Etter et samlivsbrudd flyttet han inn i en kommunal leilighet og ønsket å finne fotfestet igjen.

– Men så var jeg i en sykkelulykke i fjor og knuste en skive i ryggen. Fra tidligere har jeg en ryggskade fra kickboksing.

Det tok tid å komme seg på beina fra skadene.

– Så, i sommer, brant leiligheten ned. Det er usikkert hva som startet det, men huset er fra 1800-tallet, så det kan ha vært noe elektrisk.

På grunn av betalingsutfordringer, hadde han ikke fått oppdatert innboforsikringen sin.

– Derfor mistet jeg alt i den brannen.

Jeg er ingen unggutt lenger, så ja, det er helt klart smart å jobbe med noe jeg liker. — Øystein Stenseth Jacobsen (46)

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)

Øystein Stenseth Jacobsen. (Privat)

Kunne blitt trygda

Med ryggskade og de kroniske smertene som har fulgt, livssituasjonen som raste utfor et stup og kaoset som fulgte, kunne Øystein veldig lett ha endt på trygd. Men det vil han ikke.

– Jeg hater å sitte hjemme. Jeg hadde følt et ubehag ved å skulle hente penger uten å ha gjort alt jeg kunne for å komme i arbeid på et vis.

Å få hjelp fra Nav, var ikke enkelt i starten.

– Jeg hadde en veileder som ikke fungerte for meg. Men som flaks var, fikk jeg hjelp en dag av husverten min som ble med på et møte med Nav og klarte å forklare meg hva jeg hadde rett til.

Aller først søkte han om videreutdanning som UX-designer. Det fikk han avslag på, selv om det var et studium som bygget på hans tidligere kompetanse.

– Da gikk jeg en del runder fram og tilbake med meg selv, og jeg fikk spørsmål om det ikke er lurt å tenke på hva jeg liker å gjøre. Jeg er ingen unggutt lenger, så ja, det er helt klart smart å jobbe med noe jeg liker.

Helt fra han var liten, har han likt å skru på ting.

– Det begynte med tråsykler og fortsatte med motorsykler og biler.

Dette fikk Jacobsen til å ta en råsjanse og kontakte en bekjent han visste at var lærer i bilfag på Glemmen videregående skole i Fredrikstad.

– Tilfeldigvis hadde de en ledig plass det året jeg begynte. Vi to gjorde mye av jobben for Nav, og satte opp et forslag der jeg hadde studieplass på bilmekaniker, og så fikk jeg muligheten til å ta en ny utdanning, forteller Stenseth, som nå går siste året på bilmekanikerlinja ved Glemmen.

Les også: Ute med roman om byggebransjen: – Jeg savner jobber for ufaglærte (+)

Finn kompromisser

At de selv har vært pådrivere for å finne løsninger i samarbeid med Nav, har Emilie Eliassen og Øystein til felles. For selv om Eliassen forteller om hvor heldig hun har vært med veilederen sin, forteller hun også at hun selv har jobbet for å finne løsninger som passer henne.

– Jeg har alltid hatt planer og motivasjon, og Nav skulle bare være midlertidig for meg, forteller hun.

– Jeg er positiv og finner løsninger. Det er viktig å finne kompromisser som passer Nav og deg selv. Og så har jeg vært på den positive siden når de har krevd at jeg er på tiltak, jeg skjønner hvorfor. For eksempel har jeg vært på jobbklubb, der vi fikk hjelp med å skrive CV og søknader, sier hun.

Eliassen har god forståelse for hvor vanskelig det kan være for enkelte.

– Mange unge sliter med angst eller har andre psykiske utfordringer. Jeg har angstdiagnose selv, men er flink til å ta kontakt og spørre om ting. Jeg vet at mange sliter med å spørre, og noen gir opp lett. Som jeg skjønner, fordi det blir overtenkning, sier hun.

– Også er det kanskje ikke match med veilederen om forståelse, og det er kjipt. Jeg vet mange er mye fram og tilbake fra en saksbehandler til en annen, hvor det er surr. Akkurat det er det Nav som må fikse, men jeg personlig har ikke opplevd det.

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Mange unge føler de ikke har sjans til å grei å forsørge seg selv, til å leve i dette samfunnet som er så dyrt — Emilie Eliassen (21)

Derfor sliter unge

30 prosent av fraværet til 25–29 åringene skyldes psykiske lidelser, viser tall fra Nav. Wares Ali sier at de på Nav Fredrikstad merker at psykiske helseutfordringer blant ungdommer vokser.

– Det er komplekst. Men vi har mange tiltak som er rettet mot den aldersgruppen som skal hjelpe dem å klare seg, og mange tiltak som kan bistå ungdommer ut i jobb eller utdanning. Jeg tror mye henger sammen med økonomi, mangel på tilhørighet og mangel på mestringsfølelse. Spesielt når alt blir dyrere, er det flere unge som søker hit. Selv om vi er flere ansatte, legger vi merke til det.

Eliassen har også gjort seg noen tanker om hvorfor ungdom og unge voksne er en sårbar gruppe.

– Jeg har noen teorier om hvorfor unge sliter psykisk. Det gjelder nok ikke alle, men det kommer med at alt blir dyrere. I tillegg stiller arbeidsplassene høyere og høyere krav, og vil at du skal ha utdanning. Jeg forstår det, men samtidig er det ikke så lett heller, sier hun.

Eliassen, som selv har gått yrkesfag, synes at yrkesfaglinja har blitt for akademisk for dem som sliter med teoretisk læring.

– Det er utrolig mange mennesker, ikke bare ungdommer, hvor skolebenken ikke er et lett sted å lære. Du må sitte stille og høre og lære i to år, også hvis du velger yrkesfag om fagbrev er det beste.

Når prisene stiger og alt blir dyrere, blir det vanskeligere å forsørge seg selv på de jobbene man kan få.

– Mange unge føler de ikke har sjans til å grei å forsørge seg selv, til å leve i dette samfunnet som er så dyrt. I tillegg skal de ha muligheten til å ha fritidsaktiviteter. Det var ikke sånn da foreldrene våre var unge, de trengte ikke så mye erfaring for å få en jobb som betalte greit i forhold til hva ting kostet, men nå tjener man ikke nok på de jobbene man kan få uten utdanning.

At det går ut over mental helse, har hun ingen tvil om.

– Det tenker jeg helt forståelig. Man prøver sitt beste, men det er ikke bra nok. Denne ungdommen som er oppvokst med at de aldri er bra nok, får det i tillegg bekreftet fra samfunnet med at de ikke får en jobb der de tjener bra nok til å klare seg selv.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Vær nysgjerrig og ærlig

I Nav-systemet har de så mange ulike tiltak og muligheter, at veiledere ikke kan klare å formidle alt til brukerne. Derfor er det viktig at du spør selv, og er nysgjerrig på hvilke løsninger som kan passe for deg.

– Bruk chat-funksjonen og still spørsmål, råder Wares Ali.

Hos Nav Fredrikstad er blant annet Jobbklubb for ungdom et populært tiltak. Der sitter man flere sammen blant andre ungdommer, og målet er å hjelpe ungdom ut i jobb eller finne en vei til utdanning.

– Jeg tror det er flere kommuner som har dette tilgjengelig. Der er de flinke, og hjelper dem i grunnleggende ting som skrive CV, søknader, og intervjutrening. Ut over det, har vi ofte mange virkemidler å hjelpe innbyggere med. De som er på, nysgjerrige, og ofte søker jobber, får lettere en løsning som passer for dem, sier Ali.

Et annet, viktig råd, er å være ærlig.

– Vi vet at det er så mange verktøy, at vi ikke klarer å huske alt. Derfor må du være ærlig på hva ønsker, sånn at vi kan finne riktig løsning for deg.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Det er mange ulike årsaker til at folk trenger hjelp fra Nav i perioder. – Noen trenger bare en jobb eller hjelp med å komme seg i studier, det varierer. Uansett dømmer vi ikke noen, vi er der for å hjelpe, sier veileder Wares Ali. (Gry Catinka Wold)

Dømmer ikke

Det er mange skjebner som går inn og ut av dørene på Nav hver dag. Mange er fortvilet, noen er redde. Alle trenger hjelp.

– At mange er redde, er forståelig. De vet ikke hva som vil skje, og det skrives mye negativt i media som kan påvirke. Til dem vil jeg si at det ikke er noe å være redd for. Vi er der for å hjelpe, sier Ali.

Han opplever noen ganger at enkelte er nervøse og blir forsiktige med å ordlegge seg.

– De sier ikke hva de vil, men det de tror vi vil høre. Eller holder tilbake informasjon. Men for at vi skal kunne hjelpe, må du legge alle kortene på bordet, vær ærlig og si det som det er. Skriv gjerne hva du vil på et ark, så du ikke glemmer det i møtet på grunn av stress.

Ikke alle som kommer til Nav er i en sårbar situasjon.

– Noen trenger bare en jobb eller hjelp med å komme seg i studier, det varierer. Uansett dømmer vi ikke noen, vi er der for å hjelpe. Helt ærlig har vi ikke tid til å dømme, et liv er komplekst og for å finne en løsning må vi noen ganger jobbe hardt, sier Ali.

Et annet godt råd, mener han er å lytte til veilederen sin.

– Det er gode grunner for de rådene vi gir. For eksempel vil det å skrive en utfyllende CV hjelpe oss å finne en passende jobb blant stillingene i våre interne systemer, som ikke ligger ute offentlig. Eller å holde aktivitetsplanen din oppdatert, for da ser vi om du er aktiv i tiltak eller annet, og vil ikke legge opp møter som kolliderer med det, råder han.

Men overordnet alle andre råd og tips, står nettopp det å være aktiv selv.

– Vi prøver å hjelpe, veilede, bistå, og undersøke ting på dine vegne for å se om finner løsninger. Vi er fleksible, til det beste for vedkommende med ting han ikke har klart på egen hånd, om det er bistand til bolig, penger til mat, jobb eller utdanning. Men det er grenser for hva vi kan gjøre hvis ikke vedkommende er aktiv med og jobber. Vi hjelper mye, men det meste er i deres egne hender.

---

Deres beste Nav-tips

Dette er Emile, Øystein og Wares sine beste tips for å lykkes med Nav.

Vær aktiv selv

Forsøk å finne kompromisser

Lytt til veilederen din

Bruk chat-funksjonen til å holde hyppig kontakt med veileder

Vær ærlig om situasjonen din

Sett deg mål og ønsker, legg planer

Vær nysgjerrig, Nav har flere løsninger enn veileder klarer å huske til enhver tid





---

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)