Retorikk uten substans fra SV

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Byrådet i Oslo må veie flere forskjellige hensyn i detaljreguleringssaker: Behovet for flere boliger, ta vare på grøntområder, sikre store trær og hensyn til nabolag og arkitektonisk stedstilpasning.

Det har falt enkelte politikere tungt for brystet at byrådet støttet plan- og bygningsetatens faglige råd i en reguleringssak i bydel Ullern. Det var først og fremst hensynet til trær og tilpasning til omkringliggende småhusområder som ble avgjørende.

SV-representanten Omar Gamal gjør i Dagsavisen (6. september) et billig poeng av at dette er et utslag av en øst/vest-konflikt og at dette byrådet forskjellsbehandler. Det er direkte feil.

Jeg var leder av byutviklingsutvalget i forrige periode da Gamal satt i byråd, og vil minne ham på at i de to store planprogrammene for Rødtvet og Nedre Rommen fremmet Høyre forslag om lavere utnyttelse og å øke antall rekkehus på bekostning av blokker.

To gode eksempler på at Høyre er opptatt av å lytte til lokalbefolkningen i Groruddalen. I tillegg kan jeg minne Gamal om at Høyre stemte imot OBOS sitt store prosjekt på Ammerud, hvor vi heller ønsket tilpasset tett og lav bebyggelse.

På vestkanten derimot var det Høyre som sikret de rødgrønne flertall, mot sterke lokale protester, for økt utnyttelse og høyder på Røa, to større prosjekter på Hovseter og Holmen.

Jeg har tatt spesielle hensyn i øst og støttet økt fortetting i vest.

Dette viser at vi vurderer hvert prosjekt for seg, veier forskjellige hensyn og tar avgjørelser basert på kunnskap om lokale forhold. Det har ført til at jeg har tatt spesielle hensyn i øst og støttet økt fortetting i vest.

Til slutt kan jeg jo legge til at det virkelige store, kontroversielle prosjektet, i både utnyttelse og høyder, er det nye sykehuset på Gaustad på grensen mellom vestkantbydelene Vestre og Nordre Aker – et prosjekt denne byråden har støttet hele tiden, i motsetning til representanten Gamal.

Så kom ikke her med populistisk retorikk, Omar Samy Gamal – men hold deg til fakta.

Les også: Høyre varsler store endringer i Nav (+)

Les også: Bjølsen Valsemølle besøker Bjølsen Valsemølle (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen