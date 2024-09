Oslo er i krise. Boligprisene skyter i været, og vi må bygge flere boliger raskt skal vi få kontroll på boligmarkedet i hovedstaden.

Men hvem skal tåle at det blir litt trangere, litt tettere, litt flere mennesker og litt mindre natur i sitt område når det må bygges mer?

Alle, tenker du kanskje? Ikke byrådet i Oslo.

Høyre-byrådet har blottlagt sin urettferdige byutviklingspolitikk – og det kan meldes om at Oslo får tydeligere bikiniskille.

På Montebello vest i byen, som for øvrig er et vedtatt område for boligfortetting, ble antallet planlagte boliger kutta med en tredjedel. Grunnen? Naboklager. Denne gangen var unnskyldningen faren for økt biltrafikk og naboenes utsikt. Forrige gang var det noen annet, og neste gang er unnskyldningene sikkert like presserende.

Kanskje det bare lønner seg å ha Oslo Høyres boligpolitiske talsperson som nabo? Det kan se sånn ut.

Problemet er bare at når det bygges færre boliger på vestkanten, må det også bygges flere boliger andre steder i byen.

Kunne vi strengt tatt forventet noe annet av et høyrebyråd der nesten samtlige byråder bor på vestkanten og i villaområder?

Og sannelig, samme uke som Montebellos innbyggere kunne poppe champagnen over å få beholde sjøutsikten, gikk byrådet ut og annonserte at det skal klemmes inn 200 flere små leiligheter på et gigantprosjekt på Linderud, øst i byen. Et område med store levekårsutfordringer, og mye trangboddhet. Selv politiet advarte mot planene.

For Vestkantbyrådet er det veldig klart. Der advokattettheten er høy og klageviljen er stor, skal man få slippe å være med på dugnaden det er å sørge for nok boliger.

Kall det gjerne vestkantens «Attitudproblem»: «Fortettingen må da i all hovedsak kunne utspille seg på de steder i byen der det er tett fra før av. Kanskje de snakker dårlig norsk der borte på østkanten: Not in my backyard, please!»

Men, kunne vi strengt tatt forventet noe annet av et høyrebyråd der nesten samtlige byråder bor på vestkanten og i villaområder? Jeg forstår. Det er lettere å skjerme sine egne naboer og velgere, i stedet for å be dem ta ansvar.

Dét er ikke bare dårlig nytt for deg som bor på østkanten i Oslo. Det er dårlig nytt for Oslos boligpriser og alle de som står utenfor boligmarkedet.

Byrådets troverdighet på boligbygging har fått seg en stygg ripe og den kommer til å bli enda styggere hver gang det banker på byrådets kontorer, og byrådene svarer «Heisann, Montebello».

