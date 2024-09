Ta oss gutta på alvor

Gutter møter på mange utfordringer som krever politisk handling, men da må vi som ungdomspolitikere snakke litt mer om løsninger istedenfor å kun snakke om problemene.

Over 60 prosent av de som dropper ut av videregående i dag er gutter, og de som får dårligst karakter på skolen er gutter. Mange gutter føler at skolen er et sted hvor man ikke får til noe som helst. Det kan vi aldri akseptere.

I vår skole skal alle oppleve at det er noe de mestrer. Vi trenger et generaloppgjør med ideen om at teoretisk kunnskap er bedre enn praktisk kunnskap. I en verden der AI og ny teknologi utvikler seg så fort at å lære teori blir stadig vanskeligere, kommer praktisk kunnskap til å bli helt avgjørende i framtida.

Vi trenger mer praktisk kunnskap både for gutter som ikke trives med en teori-tung skole, men også for å møte en stadig mer uforutsigbar fremtid.

Vi ser at mange gutter sliter med å begynne på skole, og helt siden barneskolen ligger bak klassekameratene sine, derfor burde man kunne lære på en mer praktisk måte helt siden skolestart. Vi må også satse mer på yrkesfag, vi må gi mer støtte til yrkesfagelever ved å øke stipendet og sørge for enda bedre finansiering.

I tillegg til en skole som ikke er tilpasset oss gutter, så er det sånn at mange opplever at pengene ikke strekker til, og mange av oss føler på en maktesløshet når det gjelder penger.

Å gå glipp av det sosiale når man er ung er noe av det verste man kan oppleve. Kanskje man ikke får dratt på guttetur fordi man ikke har råd til det, kanskje man ikke har råd til å ta med crushet sitt på kino.

Mangelen på penger er med på å bidra til at gutter føler seg som tapere i dagens samfunn.

Gutter i dag trenger i større grad en følelse av ansvar og en måte vi kan være selvstendige, derfor må vi sørge for at flere unge kan komme ut i arbeid og tjene egne penger. Vi må utvide sommerjobb tilbudet i bydelene.

Selv om den gjennomsnittlige gutten møter på mange utfordringer. så er det dessverre sånn at en del gutter har dårlig psykisk helse og at menn topper selvmordsstatistikken. Vi må innrømme at fellesskapet ikke har stilt opp nok for de guttene som har slitt aller mest og sørge for at de endelig får den hjelpen de trenger.

Derfor vil vi i AUF at alle vi unge skal ha tilgang til gratis psykolog, at det skal være en helsesykepleier på alle skoler hver dag, og at det skal etableres flere helsestasjoner for gutter slik at tilbudet er lavterskel og tilgjengelig for alle som trenger hjelp.

Vår beskjed til politikerne er enkel. Det er på tide å behandle oss gutter på alvor og komme med løsninger, ikke bare problemer.

