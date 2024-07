Risikerar at Europa blir eit museum

Hedda Langemyr (Dagsavisen 18.6) har rett i at det er behov for nytenking i partia i sentrum i europeisk politikk. Og for å møte åtaket frå ytre høgre må venstresida også tenkje i breiare alliansar.

Det er ikkje eit spøkelse som går gjennom Europa. Det er heller troll som dukkar opp frå den mørke historia med fascisme og diktatur, men som ikkje sprekk når dei kjem ut i sola. Det lovar ikkje godt at ytre høgre i EU-valget gjorde det best i dei store landa, Frankrike, Tyskland og Italia, dei som har vore tyngda frå EF blei danna. Demokratiet er ikkje så utsett som i 1930-åra, men det er noko av dei same straumane som gjer seg gjeldande når politiske parti med utgangspunkt i fascisme blir så store som i Italia, Austerrike, Sverige og Tyskland.

I tillegg til høgrepopulismens framgang er det mest markante trekket i vesteuropeisk politikk dei seinare åra at sosialdemokratane, eller sentrum-venstre, er blitt så svekka. Dei utgjorde i etterkrigstida eit tungt politisk sentrum i mange land, med ei relativt stabil oppslutning på 30 til 40 prosent. Nå slit dei fleste av dei med å komme over 20 prosent av røystene.

Sosialistpartiet i Frankrike klarte så vidt å karre seg opp på 15 prosent i EU-valet, etter å blitt nesten utradert tidlegare. Danmark var lenge eit unntak, men etter at Sosialdemokratane gjekk til høgre blir det sagt at EU-valet var det dårlegaste for partiet sidan 1800-talet. Unntaka i EU er først og fremst på den iberiske halvøya, Spania og Portugal. Også på høgresida ser ein det same, at dei store moderate partia blir svekka. Fleire av dei går også lengre til høgre for å møte høgreekstremismen.

Asbjørn Eidhammer, er statsviter og SV-medlem. (Privat)

«Things fall apart. The centre cannot hold», skreiv T.S. Eliot. Er det det som nå er i ferd med å skje i Europa? Vi har dei siste åra sett ein oppsiktsvekkjande framgang for felles politikk i Europa, mest i tryggingspolitikken, men også når det gjeld klima. Denne framgangen er nå truga dersom høgrepopulistisk politikk og haldningar får avgjerande innverknad, anten direkte eller indirekte. Behovet for at Europa står sterkt for å forsvare vårt demokrati og våre verdiar er større enn på lenge. Rettane til dei som tenkjer annleis, lever annleis eller høyrer til minoritetar er under åtak, i Europa som i store delar av verda.

Belgiske Anton Jäger skriv i New York Times etter EU-valget at hans land, der det politiske systemet verkeleg ser ut til å gå i oppløysing, viser kva Europa har blitt i det 21. hundreåret: Eit kontinent som er underlagt historia heller enn å vere ei drivkraft i henne. I denne samanhengen betyr det å vere underlagt drivkrefter som er dominert av det stadig meir totalitære Kina, eit India i sterk vekst der det rett nok framleis finst lyspunkt, og eit USA som ingen veit kor går.

Dei liberale må finne tilbake til sin historiske arv, bort frå den einsidige vekta på individuell fridom.

Korleis kan vi best stå mot bølgja frå det ekstreme høgre? Det reduserte sosialdemokratiet har i fleire vesteuropeiske land ført til ei styrkt venstreside, slik vi ser i dei skandinaviske landa, i Frankrike og delvis i Spania. Denne venstresida kan lykkast i å setje saker på dagsorden, men vil ikkje kunne få noko fleirtal åleine. Når sosialdemokratiet mister si sentrale rolle, vil venstresida ikkje klare å skape stabile fleirtal bak ein varig politikk som kan stå mot innverknaden frå dei høgreekstreme.

I eit Europa under press må vi skape eit breiare politisk bolverk, som i tillegg til dei grøne også strekkjer seg ut til dei politiske partia i det gamle liberale sentrum og blant verdikonservative. Det treng ikkje bety regjeringssamarbeid, men ei semje om grunnleggjande spørsmål som utelét høgreekstremismen. For å få til det, må vi gi og ta. Dei liberale må finne tilbake til sin historiske arv, bort frå den einsidige vekta på individuell fridom, og ta opp i seg meir av den fridommen dei store sosiale reformene betyr for så mange i samfunnet. Tilbake til Castberg med barnelovene. Kristelegdemokratane må følgje dei store endringane som er skjedd i kyrkja sine haldningar til solidaritet og i støtte til folk som vil leve annleis. Dei må markere avstanden til dei amerikanskinspirerte evangeliske kyrkjesamfunna, som er blitt ein så viktig del av høgrepopulismen. Dei har også spreidd seg til andre verdsdelar.

Venstresida må også gi. Eit eksempel kan vere delar av skatte- og stønadspolitikken som i dag blir oppfatta som politisk tvang av mange gründerar og ledarar av mindre bedrifter. Det er hos dei store, ikkje minst internasjonale storkonsern, det er mest skattepengar å hente. Samtidig må venstresida finne løysingar på at store grupper kjenner seg svikta av politikarane, slik vi nyleg har sett det i Frankrike, Nederland og England. Den største utfordringa vil vere å bli samde om ein human asyl- og innvandringspolitikk. Millionar frå land i Sør, drivne av klimaforverring som vår velstand faktisk har skapt, vil finne vegen til Europa uansett våre mottiltak.

I denne samanhengen er det nødvendig for Europa også å utvikle ein mykje sterkare felles politikk for å motstå verknadene av klimaendringane i låginntektsland og vise større solidaritet med dei som kjempar for rettsstat og demokratiske rettar i andre delar av verda. Det vil altså vere ei hovudoppgåve å hindre at dei sosialdemokratiske og verdikonservative partia begynner å gi etter for høgrepopulismen, slik vi har sett det med sosialdemokratane i Danmark og dei konservative i Nederland og Sverige. Det er, som Langemyr peikar på, nødvendig at sentrumspartia tar eit betre tak i desse utfordringane.

Klarer vi ikkje å skape ein slik front av felles politikk, formelt eller uformelt, er kanskje det beste vi kan håpe på å bli som det Europa den nederlandske forfattaren Ilja Leonard Pfeiffer skriv om i sin satiriske roman Grand Hotel Europa: Eit einaste stort museum, som asiatiske og amerikanske turistar med velfylte bankkonti strøymer til for å studere fortidas kunst og historie. Då vil vi bli underlagt historia i dobbel forstand. Eller det kan gå verre.