Nullvisjonen krever styrket innsats mot sjøpromille

MA – Rusfri Trafikk presiserer at en slik forpliktelse krever håndfaste tiltak, også på rusfeltet.

Vi ønsker- og vil være en pådriver for obligatorisk obduksjon av omkomne til sjøs, der det er mulig. Dette vil bidra til en bedre forståelse av rusens rolle i ulykkene. Tilsvarende tiltak har hatt stor betydning for det gode arbeidet som har blitt gjort for Nullvisjonen i vegtrafikken. Obligatorisk obduksjon er avgjørende for å kunne utvikle effektive forebyggende tiltak på sjøen.

MA – Rusfri Trafikk ønsker også at det gjøres en ny vurdering av promillegrensen. I årene 2017 til 2024 har det vært 179 dødsulykker med 196 omkomne, i forbindelse med fritidsfartøy. 39 prosent var ruspåvirket. Vi vet hverken type rus, eller rusnivå i disse tilfellene. Til det trengs obduksjon. Likevel er det grunn til å tro at flere av de omkomne var påvirket av alkohol i en slik grad at det medførte svekkede kognitive evner, også under 0,8 promille. Vi mener at Nullvisjonen til sjøs vanskelig kan oppnås så lenge promillegrensen forblir slik den er i dag. Vi vil derfor fortsette å arbeide for promillegrense på 0,2.

Anette Jensen, styreleder i MA - Rusfri Trafikk.

For å skape trygghet på sjøen trenger vi også et synlig politi. Dessverre vet vi at det er knapphet om ressursene, både i sjøtjenesten og i politiet som helhet. MA – Rusfri Trafikk vil derfor arbeide for å innføre obligatoriske promillekontroller i sjøtjenestens daglige arbeid, slik Utrykningspolitiet gjør i dag. Tiltaket fordrer ikke mer ressurser til sjøtjenesten og kan dermed anses som enkelt gjennomførbart. Likevel vil det bidra til å øke oppdagelsesfaren, noe vi vet er blant de viktigste virkemidlene i vegtrafikken.

Disse tre tiltakene vil gi oss en bedre forståelse av hvorfor ulykkene skjer, hvilket er en forutsetning for å iverksette hensiktsmessige tiltak. Senket promillegrense vil vise at Norge mener alvor med Nullvisjonen, og økt oppdagelsesfare vil bidra til å redusere antall førere som tar sjansen på å sette seg ved roret etter inntak av alkohol eller andre rusmidler.

Med ønske om en trygg, og solrik sjøsommer.

Annette Jensen, Styreleder MA – Rusfri Trafikk





