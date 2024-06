Skoler i regnbuens farger

Regnbueflagget handler om den gutten som har begynt å oppdage at han liker gutter på en annen måte enn han liker jenter, og som er redd for hva det vil bety å si det høyt, eller engang å tenke det for seg selv stille i senga.

Det handler om den jenta som synes det er helt OK å fortelle foreldrene at hun liker andre jenter, men som sitter ved middagsbordet og gruer seg til hvordan besteforeldrene vil reagere.

Signe Horn er generalsekretær i Voksne for Barn. (Bo Mathisen)

Det handler om det barnet som er stort nok til å få med seg litt av nyhetene, og har forstått at folk er blitt drept – ikke på en annen siden av jorda, men her i Oslo, og ikke for lenge siden, men i en tid de fortsatt husker – på grunn av hat mot mennesker som føler som dem.

Det handler om at flertallet av oss kan ta for gitt at samfunnet ikke vil bry seg stort om hvem vi elsker, mens noen vil oppleve at medelever gjør en viktig del av deres identitet til et mobbeord i skolegården, og kanskje også retter mobbingen mot dem. Det handler om dem som blir mobbet i stykker.

Det handler om dem som opplever at presset på identiteten blir ulevelig, og at det koster for mye ikke å oppfylle alle forventningene og leve på tvers av motstand i egen familie, fordommer og hat. Det handler om tenåringene som tenker mer på å avslutte livet enn på hvordan det kan være fylt med kjærlighet.

Regnbueflagget handler ikke om å fremme et seksualisert menneskesyn. Det handler om barndommens vakreste, store forelskelser. Ingen av oss vil tenke at det er problematisk at en åtte år gammel jente nervøst tar hånden til en åtte år gammel gutt på skoleveien i håp om at han vil synes det er fint.

På alle skoler i Norge er det elever som trenger regnbueflagget. Det er et flagg som handler om trygghet og likeverd. Det handler om grunnleggende menneskerettigheter.

Tvert om vil de fleste av oss, bare ved å tenke på det, føle på den famlende ømheten og sårbarheten i det øyeblikket. Det er, og må alltid være, akkurat like lite problematisk at det er en åtte år gammel gutt som tar den guttehånda i uskyldig kjærlighet. Regnbueflagget handler om når de to hendene møtes.

På alle skoler i Norge er det elever som trenger regnbueflagget. Det er et flagg som handler om trygghet og likeverd. Det handler om grunnleggende menneskerettigheter. Det handler om noen av de mest sentrale verdiene som er forankret i Grunnloven og som skolene er ment å beskytte.

En naken flaggstang under Pride er ikke nøytralt, slik noen skoler kanskje håper. Det sender et signal til en del barn om at det ikke er sikkert at skolen står på deres side i den daglige kampen for å være seg selv.

