Barn trenger å se prideflagget

Kommunedirektøren i Ålesund har nektet skolene å heise prideflagget. I bydel Grorud holder foreldrene barna hjemme fordi bydelen ber barnehagene flagge. Finnes det noen fasit – og hva er best for barna?

Redd Barna jobber for å sikre rettighetene til alle barn, også barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Dette gjør vi ganske enkelt fordi Redd Barna er på lag med alle barn, og denne gruppen barn er særlig utsatt for rettighetsbrudd.

Resultater fra undersøkelsen Ung i Oslo i 2023 viser at skeive ungdommer i gjennomsnitt er mindre tilfredse med livet, og ser mindre optimistisk på framtida. De er mer ensomme, og har dårligere relasjoner på skolen og hjemme.

Samlet sett indikerer funn fra ulike norske studier at mange barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet ikke får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. De er i større risiko for å oppleve mobbing, vold, overgrep, seksuell trakassering og hatkriminalitet, og å få dårligere psykisk og fysisk helse.

Thale Skybak Thale Skybak er seksjonsleder for kunnskap og nasjonal politikk i Redd Barna. (RB)

Dette til tross for at Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til beskyttelse mot alle former for diskriminering, uavhengig av hvem de er, og at alle skal beskyttes mot vold og overgrep.

Vårt arbeid tilsier at barna også trenger arenaer som heier på det mangfoldet de selv, eller noen de kjenner, er en del av. Barn venter ikke med å bli forelsket helt til de er over 18 år. De venter ikke med å forholde seg til trange eller rause kjønnsroller, eller å utforske sin identitet fram til de er voksne.

Barn venter ikke med å bli forelsket til de er over 18 år. De venter ikke med å utforske sin identitet fram til de er voksne.

Derfor er Pride viktig for en barnerettighetsorganisasjon som Redd Barna. Det er en anledning til å understreke at alle barn har de samme rettighetene.

De siste årene med Pride har vært preget av store debatter knyttet til barn, kjønn og seksualitet. Debatten har i stor grad handlet om hva barn skal lære om tematikken.

Redd Barna er krystallklare på at barn må lære om kjønn, seksualitet og mangfold, og at dette må skje på skolen. Skolen er fellesarenaen der alle barn møtes, og er derfor den best egnede arenaen for å danne holdninger og toleranse og å lære om mangfold.

Les også: Å balansere frykten (+)

Alle rettighetskamper har sine symboler. Prideflagget er ikke et symbol på ideologi, men et symbol på viktigheten av og aksepten for mangfold, og menneskerettighetene som følger med det. Når et barn opplever at skolen eller barnehagen har heist flagget, så vil det være et tydelig signal om at her er jeg trygg og akseptert.

Les også: Oljefondet tilhører folket (+)

De av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet trenger at fellesskapet også kjemper for deres rettigheter. Selv om dette kan føles vanskelig og komplisert for oss voksne, er vår klare oppfordring at vi lar regnbueflagget være et samlende symbol for mangfold – fordi barna trenger det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen