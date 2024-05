Hentefri og kortere arbeidstid er gode investeringer

Kommentator Kjell Werner er i Dagsavisen 7. mai skeptisk til MDGs forslag om forsøk med kortere arbeidstid og å innføre hentefri for småbarnsforeldre – en rett til å gå ned til 90 prosent stilling med full lønnskompensasjon fram til barnet er seks år.

Ordninger som hentefri og kortere arbeidstid kan bidra til å løse utfordringen med nok arbeidskraft i fremtiden. For det første oppgir særlig kvinner at tidspress er nettopp grunnen til at de ikke føder flere av framtidas arbeidstakere.

Dessuten sliter vi ut mange av dem som allerede er i jobb – sykefravær på grunn av utbrenthet øker kraftig. Både mødre og fedre er mer sykemeldte etter at de får barn.

Hver femte sykepleier – et av yrkene vi trenger mange flere i fremover – slutter etter bare 10 år fordi arbeidspresset er for stort. Og nettopp fordi vi må jobbe til vi er godt over 70, så må vi ha et arbeidsliv vi kan stå i over tid.

Kjell Werners påstand om at hentefri gjør småbarnsforeldre til et «B-lag», er ganske tynn. 30–40-åringer blir tross alt ansatt i dag, selv om det er i den alderen man typisk stifter familie. Det er et langt mer utbredt problem at arbeidsplasser ikke vil ansette eldre arbeidstakere enn at de ikke vil satse på unge i etableringsfasen.

I det store og hele er småbarnsfasen en liten periode av et langt arbeidsliv.

Det er jo heller ikke lov å diskriminere i ansettelsesprosesser på bakgrunn av familiesituasjon eller planer om å få barn. I det store og hele er uansett småbarnsfasen en liten periode av et langt arbeidsliv.

De «praktiske problemene» Werner er bekymret for, har vi tiltro til at arbeidsplassene klarer å løse. Det må jo arbeidsgivere allerede i dag; for ammefri, permisjoner, sykemeldinger og annet fravær.

Hentefri og kortere arbeidstid vil hjelpe flere småbarnsforeldre å balansere tidsklemmen. Men det vil også bidra til et mer barnevennlig samfunn. Det er en god investering for samfunnet å innføre mer bærekraftig arbeidstid.

