«Hentefri» vil være en bjørnetjeneste

Miljøpartiet De Grønne vil gi småbarnsforeldre «hentefri» til å bringe og hente barn i barnehagen. I praksis er det snakk om 90 prosent arbeid for full lønn, for MDG mener at det skal gis lønnskompensasjon for den reduserte arbeidstiden. «Hentefri i barnehagen vil hjelpe mange småbarnsforeldre i tidsklemma», sier MDG-nestleder og stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

MDG får støtte fra Rødts Mímir Kristjánsson og tommelen opp fra KrF-leder Olaug Bollestad. KrF har allerede foreslått at foreldre med små barn bør få gå ned til 80 prosent stilling med lønnskompensasjon. KrFs forslag er for øvrig ikke begrenset til å bringe og hente i barnehagen.

Les også: Rødt sitter i klisteret

Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vender derimot tommelen ned for ideen om «hentefri». Det hører med til bildet at arbeidsloven gir arbeidsgiver et pålegg om å legge til rette for smidige løsninger overfor barnefamilier.

Foreldre med små barn blir dyrere arbeidskraft.

For mange kan det ved første øyekast virke besnærende å gi småbarnsforeldre en mulighet til å hente barn «gratis», men dette er et dårlig forslag – av flere grunner. En slik reform vil etter min mening være å gjøre barnefamiliene en bjørnetjeneste. Småbarnsfamilier vil nemlig bli dyrere arbeidskraft enn andre.

Bedriftsledere vil fort komme til å ansette folk som ikke har ballasten det er å måtte hente barn gratis i arbeidstiden. Derfor vil en ordning med «hentefri» gjøre vondt verre. Småbarnsforeldre blir i tilfelle et B-lag i arbeidslivet.

Det er en ærlig sak å være for kortere arbeidstid, men da må for eksempel seks timers arbeidsdag gjelde generelt for alle arbeidstakere. Derfor er MDGs forslag om forsøk med 30 timers uke i offentlig sektor også en dårlig løsning.

Sekstimersdag er også feil svar i dagens situasjon, med lav arbeidsledighet og mangel på arbeidskraft i mange sektorer. Samtidig må vi møte eldrebølgen med flere reelt sett aktive arbeidstimer i samfunnet, ikke færre. Vi lever i snitt lenger. Derfor må stå lenger i arbeid før vi pensjonerer oss. Og vi må i hvert fall ikke kreve kortere arbeidstid nå. Men det er en annen skål.

Les også: Sats mer på seniorer

En ordning med «hentefri» har selvsagt en økonomisk kostnad, en regning som staten i utgangspunktet må ta. Det kan diskuteres om dette er riktig bruk av fellesskapet midler. Men om man er villig til å betale prisen i form av økt skatt, så er det mange dilemmaer og utfordringer ved å sponse småbarnsfamilier på denne måten.

Norge har i dag gode velferdsordninger for barnefamilier, og det skal vi alle være glade for. Permisjonsordningene blir dekket opp av vikarer, og hjulene går dermed rundt. Men det blir en rekke praktiske problemer dersom vi gir småbarnsfamilier fri med full lønn til å hente i barnehagen.

Da blir det vanskelig å få vaktplaner til å gå opp. Hullene som oppstår på arbeidsplassene, må tettes av noen andre. Jobber som ikke blir utført, må også tas av andre. Kortere arbeidsdag bare for noen er kort sagt både ulogisk og urettferdig.

Les også: Blå ungdomsbølge

Les også: Klassesamfunnet er overalt, også i Norge

Les også: På venstresiden har «ingen» brydd seg om gutta

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen