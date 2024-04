Rødt og kapitalen

De to Rødt-politikerne Mimir Kristjansson og Sofie Marhaug har skrevet bok om norske kapitalister som rømmer til Sveits; og som de tydeligvis mener ikke skaper noen verdier i samfunnet, men bare stikker av med penger som de i stedet skulle ha skattet for i Norge.

Jeg vil presisere at jeg ikke har lest boken deres, og vil kun knytte noen kommentarer til innholdet og tankene i den, basert på Stine Gudmundsen Bergos anmeldelse av den i Dagsavisen 2. april.

De tanker forfatterne presenterer er tydeligvis de romantiske forestillingene som medlemmene av dette partiet dyrker, om at det bare er arbeidere og vanlige folk som skaper verdiene i samfunnet og ikke de kapitalistene som «eier og investerer». I forlengelsen av dette er de ute etter å «stogge pengenes makt», ifølge anmelderen.

Som så ofte før demonstrerer Rødt-politikere sin uvitenhet hva angår sentrale samfunnsforhold, ikke minst økonomi. Å bekjempe kapitalen på den måten som blir beskrevet og som de tydeligvis går inn for, er en dårlig idé.

Torgeir M. Hillestad Torgeir M. Hillestad er professor dr. philos. (Privat)

Noen grunnleggende motsetning mellom kapital og arbeid, som forfatterne tydeligvis insinuerer, eksisterer ikke. Tvert imot er arbeiderklassen som klasse skapt av kapitalen, står i et avhengighetsforhold til denne, og opphører å eksistere når kapitalen selv oppheves.

Klasse og lønnsarbeid kan bare eksistere som kategorier innenfor et kapitalistisk samfunn og er således avhengig av dette. Det er altså ikke først og fremst slik at det er arbeiderklassen som skaper kapitalen og verdiene, men snarere omvendt: At kapitalen har skapt arbeiderklassen.

Penger, kapital og kapitalister – det vil si eiere og investorer – utgjør en nødvendig produktiv og skapende faktor.

Karl Marx, som Rødt ofte viser til, men ikke har skjønt, er klar på at det han kalte kommunisme, som innebar opphevelse av kapitalismen, er direkte utgått fra selve kapitalismens grunnlag, og innebærer opphevelsen av alle klasser. Han er også klar på at kapital i seg selv ikke først og fremst bare er karakterisert ved noen snyltere på toppen som ikke skaper noe, men i seg selv representerer en enorm produktiv kraft som innebærer store framskritt.

Det er selve kapitalens egendynamikk – hvordan en pengesum kan bli til en større pengesum – som er det sentrale her, og det produktive arbeidet og verdiskapningen som arbeiderklassen selv står for ville ikke være mulig uten denne kapitalistiske logikken.

Et godt eksempel på hvordan kapitalen i seg selv er produktiv, er starten på og utbredelsen av kreditt. Ved å tilføre og låne ut kapital kunne en på forhånd sette i gang produksjon – og ansette arbeidere – før en så å si hadde opptjente midler til dette, og dermed være i stand til å utvide produksjonen og skape utvikling.

En kunne ikke i utgangspunktet ansette arbeidere og sette i gang denne produksjonen så lenge en manglet kapital.

Rødts horisont strekker seg dessverre ikke utover de innenfor-kapitalistiske konfliktene og kranglene angående lønnskamp, hvem som skal betale mest skatt, elite mot vanlige folk, og så videre.

Ved hjelp av dette grepet, der en starter med penger og kapital i seg selv, oppstår i neste omgang arbeidende klasser. Penger, kapital og kapitalister – det vil si eiere og investorer – utgjør dermed en nødvendig produktiv og skapende faktor.

Karl Marx var tydelig på den avgjørende betydningen av denne kapitalmakten, selv om han selvfølgelig også påpekte arbeidernes produktive kraft – men da nettopp i sammenheng med kapitalen.

I det store bildet er det derfor en særdeles dårlig idé å stanse «pengenes makt», slik Rødt-politikere tydeligvis ønsker. De kunne sikkert ønske å argumentere for at arbeiderne selv skulle overta produksjonen. Men dette ville ikke gjøre noen forskjell. De ville da også vært nødt til selv å underordne seg kapitalens logikk så lenge kapital- og pengeforholdet i seg selv består.

Rødts horisont strekker seg dessverre ikke utover de innenfor-kapitalistiske konfliktene og kranglene angående lønnskamp, hvem som skal betale mest skatt, elite mot vanlige folk, og så videre.

Anmelderen av Rødt-politikernes bok hevder at forfatterne har skrevet «i klassisk marxistisk ånd», men Marx demonstrerer de tvert imot manglende kunnskap om. I stedet tilhører de et parti som bygger på leninistisk tankegods.

En ideologi som praktiserte forfølgelse, fengsling og henrettelse av alle som sto i veien for dem, det være seg kapitalister, politikere og til og med arbeidere.

