Pensjonsforlik på feil premisser

Det er ikke økt levealder som er hovedårsaken til at det blir lavere andel folk i arbeid i forhold til pensjonister i Norge. Hovedgrunnen er at det fødes altfor få av foreldre som blir eldre og eldre. Og de få ungene vi får, sliter mer i oppveksten med utenforskap, skole og utdanning enn noen gang.

Hvordan har landet med nest høyest verdiskapning per innbygger i verden klart å stille seg så dårlig? I 2022 hadde Norge ifølge FN en verdiskapning på 106.000 amerikanske dollar per innbygger. I norske kroner blir det etter dagens kurs hele 1.123.000 kroner per hode i året.

Mye penger, men likevel er det ikke akkurat luksusproblemer vi sliter med her i landet. Barnefattigdom, matkøer for gratismat, veier og infrastruktur som faller fra hverandre, er bare tilfeldig valgte utfordringer fra en lang liste.

Den britiske økonomen John Maynard Keynes forutsa i en tale holdt i 1930 at den ukentlige arbeidstiden på grunn av teknologi og generell velstandsutvikling i 2030 ville ha falt til 15 timer. USAs senat utga i 1960-årene en rapport som forutsa at en arbeidsuke på 14 timer ville være realistisk i år 2000.

John Ivar Liverød er tidligere Ap-medlem fra Sandefjord. (Privat)

Teknologiutviklingen har trolig overgått alle forventninger Keynes regnet inn, og velstandsutviklingen i Norge har antagelig vært høyest i verden. Da må vi spørre oss: Hva har egentlig skjedd, og hvordan er det mulig å stille seg så dårlig?

Men i 2024 må altså folk i Norge jobbe mer og lenger. Folk har enten ikke tid til å få barn, eller så går eggene ut på dato før muligheten byr seg. Til tross for velstanden blir alle forslag om å jobbe mindre, og å ta ut økt velstand i høyere livskvalitet og bedre balanse mellom jobb og fritid, sett på som latskap.

Det er ikke rart at vi har en samfunnsutvikling i revers, når vi har holdt oss med en tidligere statsminister som tror befruktning kan vedtas på Stortinget.

Selv om forsøk med lavere arbeidstid viser gode resultater både for effektivitet og livskvalitet, slås det ned på ethvert forslag for å endre holdningen om at vi skal jobbe og stå på til vi stuper.

Resultatet av den feilslåtte arbeidslivspolitikken gir oss med andre ord et demografisk problem som blant andre våre eldste innbyggere må ta støyten for. Sliterne som har gjort så godt de har kunnet, oppdratt barn og stått på, skal jobbe lenger og få mindre å leve av.

Det rare er at akademikerne, i Arbeiderpartiet spesielt, ikke klarer å se sammenhengene. Men de har kanskje jukset med mastergradene hele gjengen? Kunnskapen sitter jo ikke så godt etter å ha brukt kontroll C og kontroll V som hovedbeskjeftigelse i hele studietida.

Og når vi i tillegg har holdt oss med en tidligere statsminister som tror befruktning kan vedtas på Stortinget, og at produktive ligg skjer etter oppfordringer i nyttårstaler, så er det ikke merkelig at vi har en samfunnsutvikling i revers.

