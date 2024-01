Regjeringen svikter unge

Regjeringen har i budsjettenigheten med SV vraket forsøket med arbeidsorientert uføretrygd.

Akademikerne mener skrotingen av det nye prøveprosjektet er en tapt mulighet til å hjelpe sårbare unge som mangler veier inn i arbeidslivet. Regjeringen svikter på den måten i oppdraget med å få flere unge ut i jobb.

Det var i utgangspunktet satt av 82,5 millioner til dette i budsjettet for 2024, i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i 2023.

I lang tid har vi hørt regjeringens medlemmer snakke om hvor viktig det er at flere unge kommer ut i arbeid. Sist ut var Jonas Gahr Støre i nyttårstalen: «Ikke alle kan jobbe, og de som ikke kan det, skal vi ta godt vare på. Men mange som står utenfor arbeid både vil og kan arbeide. Det skal vi hjelpe til med».

Lise Lyngsnes Randeberg Lise Lyngsnes Randeberg er leder i Akademikerne. (Akademikerne)

Når regjeringen gang på gang fremhever at flere unge må komme seg ut i arbeid, er det ekstra skuffende at forslaget om å teste ut arbeidsorientert uføretrygd for unge nå er skrinlagt.

Økningen i andel uføretrygdede blant unge er bekymringsfull. Det viktigste for å forhindre utenforskap er å bidra til at unge mennesker, også de med helseutfordringer, kommer i jobb. Innsatsen fra det offentlige gjennom skole, helsevesenet og Nav må settes inn tidlig, og aller helst før uføretrygd blir aktuelt.

Forsøket med arbeidsorientert uføretrygd representerer en ny måte å koble svake grupper i arbeidsmarkedet med ordinært arbeid og trygge vilkår for den enkelte. Regjeringen dropper nå et tilbud som kunne gitt disse en mulighet.

Vi er nødt til å finne løsninger for unge som ikke kan konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet. Forsøket med arbeidsorientert uføretrygd var ment å gjelde unge under 30 år. Vi vet at det er bortimot 300.000 helt uføretrygdede i Norge. Om lag 20.000 av disse er under 30 år.

Undersøkelser har vist at mange av disse ønsker å jobbe. Men de opplever at de ikke kommer inn, deres arbeidskraft er ikke etterspurt av arbeidsgiverne. Dette prøveprosjektet skulle gi redusert risiko for arbeidsgiver ved ansettelse og samtidig sikre den enkelte ordinær lønn kombinert med trygd.

Å øke sysselsettingen i Norge er en av de viktigste utfordringene vi står overfor som samfunn. Flere unge må ut i jobb, men nå droppes altså et nyttig verktøy.

Målet var at flere av dem som i dag får 100 prosent uføretrygd i stedet skulle få vedtak om arbeidsorientert, gradert uføretrygd som kunne kombineres med jobb.

Sysselsettingsutvalget ble satt ned i 2019 med det formål å finne ut hvilke tiltak som kan øke sysselsettingen. Arbeidsorientert uføretrygd ble vurdert som et av de viktigste tiltakene for å gjøre det. Alle arbeidsgiverorganisasjonene og de fleste arbeidstakerorganisasjonene stilte seg positive til forslaget. Nå skroter regjeringen sammen med SV dette tiltaket.

Å øke sysselsettingen i Norge er en av de viktigste utfordringene vi står overfor som samfunn. Derfor er det skuffende at regjeringen skroter et nytt tiltak som kunne fått flere sårbare unge i arbeid.

