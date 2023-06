Hva med flyktningene som drukner?

Forsvinningen av ubåten Titan har rystet hele verden. Det har fått plass i alle aviser, nyhetssendinger, på sosiale medier som TikTok, Instagram og andre steder. Uansett hva man har åpnet på telefonen har man sett bilder av disse menneskene som var om bord, og hørt om redningsaksjonen som har foregått.

En annen ting som også skjedde for noen dager siden var at en stor båt med over 750 flyktninger forliste i Middelhavet. Det anses å være et av de mest alvorlige forlisene på ti år. Jeg lurer på hvorfor vi ikke ser den samme mobiliseringen for å opplyse om dette, og for å redde disse menneskene.

Hvor er solidariteten? Hvorfor er fem liv tilsynelatende mer verdt enn hundrevis?

FN anslår at minst 25.000 mennesker har mistet livet i forsøk på å krysse Middelhavet siden 2014. Det er 25.000 mennesker for mye.

Mens disse rikingene i ubåten får en internasjonal redningsaksjon til millioner av kroner og masse oppmerksomhet, drukner hundrevis av flyktninger i stillhet.

Jeg merker jeg blir så utrolig provosert. Hvor er solidariteten? Ser vi ikke lenger enn vår egen nesetipp? Hvorfor er fem liv tilsynelatende mer verdt enn hundrevis?

Amnesty og flere andre internasjonale organisasjoner har belyst dette det siste døgnet, og jeg synes det er så viktig. Men da jeg delte det på min egen profil, var tilbakemeldingene jeg fikk var ganske hårreisende.

Engasjementet mitt var visst feil, og jeg fikk spørsmål om hvordan jeg syns det er greit at fem mennesker er i en livstruende situasjon. Hvordan kan jeg rettferdiggjøre at det er greit fordi de er rike?

Det har jeg aldri sagt. Misforstå meg rett. Jeg synes selvfølgelig det er tragisk og trist at disse fem rike menneskene døde. At det var en redningsaksjon etter de skulle bare mangle.

Men, jeg skulle ønske meg den samme sympatien, oppmerksomheten og redningsaksjonene for flyktninger som drukner i Middelhavet.

Jeg mener det er skadelig og en stor misforståelse at vi fremstår som folk som vil andre vondt bare fordi de er rike, hvite eller en del av andre privilegerte grupper. Det er ikke det kritikken min handler om.

Jeg er en menneskerettighetsaktivist og politiker, og kjemper for at alle skal få menneskerettighetene sine oppfylt. Det å ønske at noen skal få menneskerettighetene sine oppfylt betyr ikke at jeg vil trekke andre ned. Ingen som skal få færre rettigheter, men diskriminerte grupper som blir behandlet som ingenting skal også få oppfylt sine.

Alle mennesker har lik verdi, og bør få samme redningsaksjon.

