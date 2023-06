Endelig en by for unge

Oslo med Arbeiderpartiet i spissen har de siste årene storsatset på ungdommen vår. Når jeg ser alt byrådet har fått til, skulle jeg ønske de hadde vunnet valget enda tidligere. Byen vår har i dag blitt et Oslo jeg bare kunne drømme om da jeg var yngre.

Da jeg var i tenårene fikk jeg kjenne på de store forskjellene i Oslo. Mens jeg jobbet hardt for å skaffe meg en sommerjobb som 15-åring for å tjene egne penger, så jeg andre bli ansatt på jobbene til foreldrene sine.

Det ble åpenbart for meg at arbeidserfaring i ung alder var umulig i Oslo. I sommerferier med trang økonomi, var det heller nesten ingen fritidstilbud å gå til.

Når noen fortalte om de fine sydenreisene de hadde hatt med familiene sine første skoledag, var det mange som enten bare hørte på, eller diktet opp reiser de aldri var på. For noen oppsto et mål om å tjene kjappe penger, og leve et litt likere liv som de andre heldige.

Ikke alle endte opp i de beste miljøene senere. Foreldrene dine og hvor du vokste opp hadde alt å si for dine forutsetninger og muligheter resten av ungdomstiden og livet.

I 2015 gikk Oslo derimot fra et byråd uten politikk for sommerjobber og aktivisering av ungdom, til et byråd som fra 2018 til i dag har sørget for at over 10.000 ungdommer har fått prøve seg i arbeidslivet med sommerjobb eller deltidsjobb resten av året.

Plutselig har nå flere barn og unge noe å fortelle om sommerferiene sine på første skoledag, uavhengig av foreldrenes lommebok.

Bydelene legger ned en stor innsats for å tilrettelegge for sommer- og deltidsjobber i samarbeid med lokalt næringsliv og organisasjoner, og har vært nøkkelen til denne suksessen.

Se deg om i sommer. I butikken, parken, barnehagen, biblioteket eller museet. Kanskje den ansatte du møter har sin aller første jobberfaring via denne satsingen.

Hvor og hvordan ungdom tjener sine første kroner har stor betydning. De raske pengene skal ikke være et alternativ. Vi må ikke undergrave viktigheten av å gi unge en tidlig følelse av å bli sett, å kjenne seg kvalifisert for arbeidslivet, at noen vil satse på dem.

Det legger forutsetningene for høyere livskvalitet og økt arbeids- og livserfaring for den enkelte, samtidig som det blir lavere arbeidsledighet og kriminalitet for Oslo i fremtiden. Vinn vinn.

Samtidig har vi tilbud om sommerferieaktiviteter i regi av fritidsklubber og idrettslag. Tilbudene er gratis eller med et lavt kostnadsnivå, så barn og unge fra familier med levekårsutfordringer har kunnet delta. De får fylle somrene sine med åpen klubb, helgeturer, Tusenfryd, Bø Sommerland, Frognerbadet, tur til Hudøy og mye mer.

Mine venner og jeg fikk dessverre ikke vokse opp i et Arbeiderparti-styrt Oslo som ville satse på oss, men det unner jeg virkelig mine søsken og alle unge i Oslo i dag. Byrådet har jobbet hardt og nytenkende for å utjevne forskjellene mellom barn og unge, og det ønsker Oslo Arbeiderparti å gjøre også etter Oslovalget til høsten.

De unge er framtida vår, og den må vi ta godt vare på.

