Ungdommer får sommerjobb i bydelen sin: − Tjener penger på det jeg gjør til vanlig

− Det føltes ikke som jobb, egentlig. Det føltes som å gå på skole, og jeg får betalt for å ha det gøy.

Erlend Slembe (16) kunne ikke tenke seg en bedre første sommerjobb.

Han er et av fem medlemmer i bandet Jelle, som ble dannet for to uker siden. Bandmedlemmene er alle ungdommer som har fått seg jobb i bydel Sagene. Denne sommeren har de jobbet som musikere, og arbeidsoppgaven var å planlegge og framføre en konsert for andre ungdommer i bydelen.

– Det er en stor ære å bli anerkjent av bydelen for kultur- og musikkarbeidet vi driver med, sier kollega Lukas Hjermann (19).

Også i år tilbyr Oslo kommune sommerjobb for ungdommer gjennom de ulike bydelene. I løpet av 70 arbeidstimer, som er fordelt over to uker, kan de jobbe med blant annet catering, logistikk, og media og kommunikasjon. Gjennom dette programmet har omtrent 3.000 ungdommer fått sommerjobb i bydelene de bor i.

[ Klinker til med sommercamp for ungdom (+) ]

– Et privilegium

Alle fem i bandet går til vanlig på musikklinjen på videregående, og spiller hvert sitt instrument. De kjente hverandre ikke fra før av, og møttes først i forbindelse med denne jobben.

– Det har vært veldig hyggelig å bli kjent med nye folk og ha det gøy. Samtidig føles det som å henge med klassekamerater, for dette er det jeg driver med på skolen, sier Ellinor Engesnes (17).

Det var flere andre ungdommer som ble ansatt i musikkgruppen til bydelen, men det var disse fem som dannet band sammen. I to uker øvde bandet sammen til å framføre i en avslutningssamling for alle som har jobbet for bydelen.

– Vi startet med å samle bandet, fordi ikke alle ville være med på å spille. Vi trengte en som spilte trommer, så Ludvig kom i går og tok det på sparket, forteller Engesnes.

Trommeslageren Ludvig Liholm (19) ble ferdig med videregående skole i vår, og så på dette som en god mulighet til å tjene penger til videre studier. Ved siden av pengene er det å kunne drive med musikk en viktig grunn til å søke på jobben.

– Det er gøy å ha noe å gjøre om sommeren, i hvert fall når det er musikk, sier han og fortsetter:

– For meg er det et privilegium å kunne tjene penger på det man gjør til vanlig. Jeg hadde jo sittet hjemme og drevet med dette uansett.

[ Transkvinner holdes igjen på den ukrainske grensa - vaktene sier de er menn ]

Flere lovbrudd

I disse dager besøker LOs sommerpatrulje unge i sommerjobb på deres arbeidsplasser rundt om i hele landet. De er opptatt av at ungdommene kjenner til rettighetene sine når de er på jobb, og sjekker blant annet at arbeidskontrakter, opplæring, vaktlister og overtidsbetaling er på plass.

Under pandemien registrerte de en økning i brudd på arbeidsmiljøloven - fra 39,9 prosent i 2019 til 45,8 prosent i 2021. Det er de yngste arbeidstakerne under 18 år som ble hardest rammet. Over halvparten i denne aldersgruppen opplevde brudd på lovverket.

– Etter to år med pandemi der det har vært vanskelig for unge å få seg sommerjobb, ser vi i år at det er langt flere som får prøve seg i arbeidslivet. Det er positivt, men det er også viktig at de unge får et godt møte med arbeidslivet, sier ungdomsrådgiver Sindre Hornnes i LO i en pressemelding.

[ Tillitsbombe blant ungdom i Oslo: – Betydelige klasseforskjeller ]

Føle seg som ordentlig musiker

De har lært å spille nye instrumenter, og å lede et bandensemble. Bandet er likevel enige om at det sosiale har vært det viktigste for læringen.

– Alle oss driver med musikk hele tiden, men det er veldig lærerikt å møte nye mennesker og spille med og nye besetninger man ikke har prøvd før. Jeg tror vi alle blir bedre musikere av det, sier Engesnes.

For Slembe er den første sommerjobben noe å ha på CV-en.

– Nå føler jeg at jeg er en ordentlig musiker. Jeg har faktisk jobbet som en og har fått betalt for det. Før har jeg bare holdt på med det som hobby, sier han.

– Hva hadde du gjort i sommer om du ikke hadde jobbet?

– Jeg hadde bare sittet hjemme og spilt Minecraft, ler han.

På spørsmål om hvilke innspill de har til bydelen for å forbedre kommunens tilbud om sommerjobb, svarer de:

– Sats mer på kultur og musikk!

[ Den flyvende hollender ]

Gjør ungdommene bedre rustet

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, er opptatt av at så mange unge som mulig får mulighet til å jobbe.

– Det er forskjell på hvilke ungdommer som får jobb, fordi de er avhengig av nettverk og foreldre for å ha tilgang på sommerjobber. Her får de en seriøs og ordentlig arbeidsgiver, de lærer seg å skrive søknad, CV og å gå på intervju som i en vanlig jobbsøkerprosess. Mange bydeler lærer ungdommene hvordan de skal søke om frikort, få BankID og lignende. Det er vår måte å lære opp ungdommene, sier hun.

Rina Mariann Hansen (Ap), Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. (Vidar Ruud/NTB)

– Hvor viktig er det at ungdommene kan disse tingene?

– Det er veldig viktig. Vi ser eksempler på unge voksne med veldig dårlige møter med arbeidslivet, hvor de ikke får kontrakt, og hvor det har blitt tilbakeholdt lønn. Vi er opptatt av at unge skal få kjennskap til arbeidslivets rettigheter og plikter. Vi gjør ungdommene bedre rustet til å være arbeidstakere som kjenner rettighetene sine, slik at de ikke blir utnyttet i arbeidslivet.

– Det er viktig for meg å sikre at vi ikke bare at vi pøser ut jobber, men at det er et system rundt dette, og at ungdommene får læringen de trenger gjennom disse jobbene, avslutter byråden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen