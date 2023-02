Nå har Jenny Lund og Beate Engelschiøn, som driver økonomiforumet Moneypenny har skrevet boka de selv ønsket de hadde hatt da de var tenåringer.

Med «Pengeboka. Den ultimate økonomiguiden for unge» vil de hjelpe unge til å bli så interesserte i økonomi at de kan ta kloke, gjennomtenkte pengevalg, og se alle mulighetene som ligger i det å ta ansvar for egen økonomi.

De skriver om budsjett, sparing, lån, forsikringer, pensjon og skatt, og om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Vil lære ungdom at penger gir deg frihet: Jenny Lund og Beate Engelschiøn. (Privat)

– Når man kommer ut i arbeidslivet er det mye nytt. Nye behov opptrer hele tiden, fra man begynner å spare til man skal på sitt første jobbintervju eller flytter hjemmefra og så videre. Derfor tenkte vi at det kunne være greit å samle alt i en bok man kan slå opp i, sier Jenny Lund.

Hull i kunnskapen

Beate Engelschiøns motivasjon for å skrive for unge fikk hun mens hun jobbet som gjeldsrådgiver i Nav.

– Jeg snakket mye med ungdom, og opplevd at det var store hull i kunnskapen om helt praktiske økonomiske ting. Hvordan man endrer skattekortet, for eksempel. Jeg blir også ofte spurt om slike ting fra venner og bekjente og tenker at dette er noe vi alle burde lære fra vi er unge, sier Engelschiøn.

Jenny Lund er enig og understreker at folk har forskjellige utgangspunkt når det gjelder pengebruk.

– Noen begynner tidlig å lære hva ting koster, de er med i butikken og blir gjort oppmerksomme av foreldrene på hva ting koster og så videre. Andre får ikke ansvar for egen økonomi før de flytter hjemmefra. Så da er det forskjellig hva som blir utfordringen, sier Jenny Lund. Hun husker selv sjokket da hun flyttet hjemmefra.

– Plutselig skulle jeg begynne å betale strøm, husleie og andre regninger som jeg aldri før hadde tenkt på. Det kan føles litt skummelt å stå helt på egne bein for første gang sier Jenny Lund.

– Jeg tenker også at det kan være et lite sjokk å se hva ting virkelig koster, og hva man må betale for, legger Beate Engelschiøn til.

Ikke rik

Selv om boka har et eget kapittel med tittelen: «Slik blir du steinrik!» er de to forfatterne mer opptatte av å få ut budskapet om at det å lykkes med penger og det å bli rik er to forskjellige ting.

Å ha masse penger er en ting. Å ha frihet er en annen. — Jenny Lund

– Å ha masse penger er en ting. Å ha frihet er en annen. Og penger kan gi deg en viss frihet. For meg betyr ikke det at det trenger å være så mange nuller på konto, sier Jenny Lund.

– Om man tenker: «åh jeg vil bli rik» – så er jo neste spørsmål: «når er det nok?» Å bli rik er ikke et mål du kan nå og så være ferdig, det har en tendens til å forskyve seg slik at man hele tiden ønsker mer. Da handler det ikke om å være fornøyd, så jeg vil heller tenke: hvilket formål skal pengene tjene meg? Hva vil det si at jeg har en bufferkonto slik at jeg vet at jeg er trygg? Eller at jeg har penger til å ta en feriereise? Da er du mer konkret, sier Jenny Lund.

Som økonomisk rådgiver har Beate Engelschiøn alltid fokusert på det å ha en sunn og trygg økonomi.

– Det vil si at du har penger dersom noe uforutsett skulle skje. Det er i kriser at du gjerne ser ting sklir ut, da er det fort gjort å miste kontrollen, ikke bare fordi det er fysisk vanskelig fordi man ikke har nok penger. Hvis du står midt oppe i en typisk livskrise har du også begrenset mental kapasitet til å ta de gode pengevalgene. Har du tatt de smarte valgene i forkant så trenger du ikke bruke mye energi på det, sier Beate Engelschiøn.

Å spare penger er en fordel for unge som har god til til å la pengene vokse. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB (Sara Johannessen Meek/NTB)

FIRE-bevegelsen

Både Lund og Engelschiøn har snust på teoriene bak det økonomiske FIRE-begrepet – (financial independence – retire early) – å spare seg til tidlig pensjonsalder, som er blitt populært å snakke om blant unge «finfluensere».

– Jeg har ikke inntrykk av at så mange ønsker å pensjonere seg tidlig. Det handler mer om muligheten til å kunne si opp en fast stilling. Ta på seg en mer fleksibel jobb som gjør at du kan styre tiden mer selv, sier Beate Engelschiøn.

De viser til flere internasjonale undersøkelser som viser at folk generelt sett heller ønsker mere fritid enn høyere lønn.

– Det vi har manko på og som vi ikke kan kjøpe oss, er tid. Så jeg tror mange føler på at tiden, ikke minst makt over egen tid er mye verdt, sier Jenny Lund.

– Når det gjelder arbeidslivet handler det kanskje mer om valgmulighetene. FIRE-begrepet blir ofte tolket som om at alle ønsker å pensjonere seg tidlig, mens jeg tror det handler mer om å være økonomisk uavhengig nok til å kunne jobbe med noe som gir dem glede og mening.

Tips:

Bruk mindre enn du tjener.

Ha en bufferkonto. da har du penger om noe uforutsett skjer.

Tenk deg om før du kjøper noe.

Spar langsiktig. Som ung har du tiden på din side.

---