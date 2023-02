Hei 10. klassing! Her er hvorfor jeg vil at du skal velge yrkesfag

Natt til onsdag 1. mars går fristen for å søke om videregående skole ut. «Hva skal jeg bli? Hva skal jeg velge?» er det sikkert mange ungdommer i 10. klasse som tenker på.

Jeg skriver dette for deg på 15-16 år som enda ikke vet helt, og kanskje dere foreldre som har en mening i saken.

Bjørn Thomas Nome Garnes, tømrer. (Privat)

Jeg har en kompisgjeng som studerer etter å ha gått realfag på videregående på en side, og på en annen side har jeg kompiser med fagbrev som studerer på fagskolen. Hva er forskjellen mellom dem?

Den største forskjellen er at yrkesgjengen tjente snaut en halv million på videregående.

Fagskolekompisene mine er godt fornøyde med egenkapitalen de har. Tenk å eie noe i boligmarkedet tidlig i 20-årene! Snakk om en investering i form av at boligprisene stiger.

Bare det å ha en elektriker, murer og rørleggerkompis er gull verdt når det kommer til oppussing av egen bolig senere i livet. Jeg tviler sterkt på at det er fagbrev-kompisene som bruker mest penger på oppussing i livet.

Da Norge hadde innreiseforbud i koronapandemien prioriterte regjeringen å fly inn arbeidskraft fra utlandet. Dette forteller oss at det er mangel på norske fagarbeidere.

Med byggfag får du to år på skole og to år praksis i bedrift. Enorm kunnskap fra arbeidslivet. Lønn og svennebrev. Du kan lære deg hva skattekort og skattemelding er, og ta del i arbeidslivet. Vi er enige om at jo tidligere en er i arbeidslivet, jo bedre er det. Og det tror jeg også mange foreldre er enig i!

Mulighetene for å ta videreutdanning er gode om man velger byggfag. Har du hørt om mesterbrev og muligheten til å skape din egen bedrift? Eller fagskolen som gir deg 10 studiepoeng for å ha et fagbrev? Det finnes universiteter og høyskoler som tilbyr ingeniørutdanning for folk med fagbrev.

Klima og miljø? Er du opptatt det?

Visste du at 40 % av hele verdens klimagassutslipp kommer fra byggebransjen, ifølge en artikkel fra Forskningsrådet. Det syns jeg er mye! Vi må prioritere en skjerpet og mer miljøvennlig byggebransje. Vil du løse klimakrisen, kan en av veiene dit starte med et fagbrev på videregående.

Arbeidsmarkedet om 30 år er vanskelig å se for seg, men med digitalisering i samfunnet slik som selvbetjente kasser i butikken, automater og selvkjørende biler er det lett å se hvor utviklingen går. ChatGPT kan gjøre mye allerede.

Det er ingen roboter, og heller ingen ukvalifiserte som kan fjerne jobben til en faglært håndverker. Fag og svennebrev er her for å bli. Også i fremtiden.

Jeg utfordrer og anbefaler deg: Søk yrkesfag! I det minste sjekk det ut på utdanning.no og de ulike yrkesskolene sine nettsider. Det går alltid an å bytte linje om du ikke skulle like det.

Husk også linjene rundt om i landet der du både kan ta realfag OG yrkesfag kombinert, om du skulle være så heldig å digge begge deler. De heter ofte TAF eller YSK.

Lykke til med valget av videregående, du har en spennende tid i vente!

