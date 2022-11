Trenger vi egentlig en mannsdag?

Men verden har forandret seg og det er på tide å sette fokus på at også gutta har kjønnsbetingede utfordringer. Det står på ingen måte i motsetning til viktigheten av kvinners utfordringer.

For det er ikke slik at likestilling handler om kampen mellom oss, det er ikke kvinner mot menn, det er kampen om et bedre samfunn for alle.

For å oppnå like muligheter og like rettigheter må vi jobbe sammen. Vi må se hverandres liv. Vi må løfte utfordringer og justere tiltak. Vi må legge til rette for endring der det trengs, og for menn fins det en rekke utfordringer.

Ett av problemene er at mange menn sliter med ensomhet og psykisk helse. Vi vet at menn i mye mindre grad søker helsehjelp når de trenger det.

Når menn ikke søker hjelp når livet går imot, ender de fort i en utsatt sitasjon. Det slår også ut i selvmordsstatistikken, der vi dessverre ser at menn utgjør et flertall.

Det er likestilling nok til alle. Frihet er ikke en pott som kan gå tom.

Det må vi ta på alvor og det er en utvikling vi må jobbe sammen for å snu. Hvordan kan vi som samfunn mobilisere til endring?

Det er et av mange temaer som regjeringas ferske Mannsutvalg skal se på. I utvalget har vi samlet 17 mennesker med ulik bakgrunn, erfaringer, kunnskap og kompetanse. Sammen skal de jobbe for å gi oss en oversikt over de utfordringer som menn har.

Oppdraget spenner fra utdanning og familie til psykisk helse og vold. De skal se på likestillingsutfordringer i lys av normer for maskulinitet og tradisjonelle kjønnsroller og ta hensyn til de store endringene i mannsrollen som har skjedd de siste årene.

De skal foreslå tiltak som skal bidra til et mer likestilt samfunn. For det er nemlig likestilling nok til alle. Frihet er ikke en pott som kan gå tom. Der noen opplever lite rom og muligheter, kan vi tilføre mer.

Mer livslykke for én part, betyr ikke mer ulykke for andre. Som samfunn blir vi rikere og bedre av å løfte og hjelpe hverandre. Det skal vi selvsagt også gjøre for menn. Derfor trenger vi også en mannsdag.

Gratulerer med dagen!





