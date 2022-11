Likelønn på stedet hvil

Hvis lønn var viktig for deg, burde du valgt et annet yrke! Dette er et argument vi ofte hører i likelønnsdiskusjoner. Men hvordan ville din hverdag se ut om sykepleierne, lærerne, barnehagelærerne, ergoterapeutene og fysioterapeutene fulgte dette «rådet»?

Pandemien viste med all mulig tydelighet hvor stor betydning velferdsyrkene har for verdiskapingen i landet. Dette er fotsoldatene som hele samfunnet er avhengige av. Som plutselig ble definert som samfunnskritiske yrker. Som vi stengte ned samfunnet for ikke å overbelaste. Som vi klappet for fra balkongene.

Men da lønnsoppgjørets timer kom, var applausen stilnet, pengesekken slunken og interessentene mange.

Det er likelønnsdagen i dag, 17. november. Det er en markering av at kvinner fra i dag og ut året i prinsippet jobber gratis. Dette er basert på at kvinner i gjennomsnitt tjener 87,9 prosent av det menn tjener. Dette tallet endrer seg lite fra år til år.

Likelønnsgapet er så å si konstant.

Hvorfor er det fortsatt slik når kvinner er i flertall i høyere utdanning?

Når flere og flere kvinner jobber i mannsdominerte bransjer og blir kvotert inn i ASA-styrer? Når pappapermen er utvidet og det er et generelt høyt fokus på likestilling både i privatlivet og i arbeidslivet?

Svaret er enkelt: Fordi de høyt utdanna kvinnene jobber i andre yrker og sektorer enn menn.

I det offentlige tjener menn og kvinner det samme når de utfører de samme oppgavene. Dette gjelder for eksempel sykepleiere og lærere. Men det betyr ikke at vi har lik lønn for arbeid av lik verdi i norsk arbeidsliv.

Kvinnedominert sektor, som helse og skole, er systematisk lavere lønna enn mannsdominert sektor. Dette er den viktigste årsaken til likelønnsgapet. Tall fra Teknisk beregningsgrunnlag (TBU) viser at likelønnsgapet vokser med utdannelsesnivå.

År etter år viser tallene at universitets- og høyskoleutdannede i offentlig sektor tjener 80 prosent av det som samme kategori i mannsdominerte yrker i privat sektor tjener.

Høyere utdanning lønner seg ikke i offentlig sektor.

Markedet fungerer dårlig for de kvinnedominerte utdanningsgruppene. Når det er stor etterspørsel etter ingeniører, stiger lønnen for denne gruppen. Når det er stor etterspørsel etter lærere og barnehagelærere, er arbeidsgiverne motvillige til å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde arbeidskraften.

Arbeidsgiver skylder på lite penger å fordele, og senker heller kravene til kompetanse. Privatisering er ikke svaret. Lønna er ikke noe høyere for disse gruppene der heller. Streiken i private barnehager viser at pensjonsrettigheter settes i spill når de private aktørene vil spare penger.

En ødelagt lås kan du sette en planke over og si at du gjør det ferdig i morgen. Arbeid med mennesker må håndteres her og nå.

Kvinner gikk fra ulønnet omsorgsarbeid i hjemmet til lønnet omsorgsarbeid i offentlig sektor. Den tradisjonelle kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet har vist seg veldig tung å gjøre noe med.

Fortsatt er åtte av ti i helsesektoren kvinner, og ni av ti i barnehage og grunnskole er kvinner.

Men i tradisjonelle mannsdominerte næringer skjer det noe – særlig i sektorer som krever høyere utdanning. Juridikum og medisin har en overvekt av kvinnelige studenter. Men fortsatt er flesteparten av professorene menn.

Å velge bort kvinnedominert offentlig sektor når du ønsker både å ta en høyere utdanning og få lønn for innsatsen, løser selvsagt ikke noe. Og for velferdssamfunnet vårt ville det være en katastrofe.

Vi trenger både kvinner og menn i velferdsyrkene framover. Men menn velger ikke yrker med lavere lønn, utbredt deltid, høyt sykefravær og stort arbeidspress.

En undersøkelse Fafo gjorde på oppdrag fra Unio, avdekket store forskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid mellom teknisk etat og helse- og utdanningssektoren. En ødelagt lås kan du sette en planke over og si at du gjør det ferdig i morgen. Arbeid med mennesker må håndteres her og nå.

Unio mener sykefraværet i kvinnedominert sektor i stor grad skyldes psykososiale belastninger som kommer av arbeidet med mennesker, og at de ansattes vern i både lovverk og det praktiske HMS-arbeidet er langt svakere i kvinnedominert sektor enn i mannsdominert sektor.

Så er det lønna, da.

Med musestegene som tas, blir det ikke lik lønn for arbeid av lik verdi før om anslagsvis 100 år. Det må skje et taktskifte som innebærer et lønnsløft for kvinnedominerte utdanningsgrupper.

Fallende søknadstall til studier rettet mot velferdssektoren er et varsel som må tas på alvor.

