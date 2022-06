Dette er et svar på innlegget OBOS-medlemmene har satt retningen.

Styreleder Roar Engeland har svart på min kritikk av Obos sin generalforsamling. Det virker som han mener at jeg sur fordi ingen av mine forslag nådde fram. Hadde det bare vært så enkelt. Det virker som Engeland lever i et parallelt univers, der Obos har alt på stell.

Styreleder hevder at 572 delegater deltok på generalforsamlingen i år. Da er absolutt alle som var innom i noen sekunder talt med. På forslag 36 i møtet var det eksempelvis bare 258 voterende til sammen. Med 147 Obos-lojale delegater i møtet kan du blokkere alle eller de fleste forslag. Ingen av medlemmenes mange forslag ble vedtatt.

Kjetil Stormark. (Privat)

Styreleder svarer ikke på bekymringene om mulig stemmefusk under generalforsamlingen, og svarer dårlig på den omfattende treneringen av alt som kan utfordre egen makt. I stedet ramser han opp ulike tiltak som er gjennomført.

Obos fortsetter å bruke og misbruke det såkalte «demokratiutvalget» til å hvitvaske prosessen selskapet står oppe i. Det som egentlig var et juridisk utvalg, bestående primært av jurister, har egentlig bare foreslått en rekke juridiske klargjøringer. Det gjenstår mye arbeid for å styrke medlemsdemokratiet i Obos, noe styreleder også vedgikk under generalforsamlingen.

Obos viser til en egen spørreundersøkelse der 90.000 medlemmer er invitert og 8000 ga svar. Men de vil ikke gi andre muligheten til å stille spørsmål. Obos-administrasjonen nekter å gi ut en liste med kontaktinformasjon til delegatene til årets generalforsamling, slik at andre kan foreta undersøkelser. «Personvernhensyn» er begrunnelsen.

Engeland hevder at «alle forslagsstillere fikk tid til å begrunne «sine forslag» på generalforsamlingen, med «naturlige taletidsbegrensninger». I mitt tilfelle betød det at jeg fikk halvannet minutt til å presentere og begrunne fire omfattende forslag, noe som selvsagt var helt umulig.

Engeland gjengir meg også feilaktig: Jeg har tatt til orde for at generalforsamlingen burde vært gjennomført som et hybridmøte, ikke som et rent fysisk møte. De som ikke kan være fysisk til stede bør få anledning til å delta digitalt. Men de som har omfangsrike forslag bør få mulighet til å delta fysisk, for å sikre en tilfredsstillende saksbehandling i møtet. Og hvorfor holder ikke OBOS sin generalforsamling på en lørdag, slik at flere kan delta? Det foreslo et mindretall i «Demokratiutvalget». Men forsvarlig saksbehandling synes fortsatt ikke å være noe satsingsområde for dagens ledelse i Obos. Det er synd.

