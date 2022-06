OBOS-medlemmene har satt retningen

Dette er et svar på innlegget «En studie i hersketeknikker»

Årets generalforsamling i OBOS fattet tydelige vedtak med klare flertall og satte retningen for enda bedre medvirkning og et styrket medlemsdemokrati. Totalt 572 delegater deltok under OBOS´ generalforsamling, som ble gjennomført forrige tirsdag. Det er færre enn vi hadde håpet på, etter at rekordmange delegater i forkant hadde meldt seg. Det er likevel en av historiens største generalforsamlinger i OBOS, med et stort mangfold, og delegater fra alle deler av samvirket vårt.

OBOS-medlem Kjetil Stormark skriver i Dagsavisen svært kritisk om generalforsamlingen, som han mener burde vært gjennomført fysisk. Et stort flertall stemte under generalforsamlingen for det motsatte. Over halvparten av OBOS’ medlemmer bor utenfor Oslo. Digitale møter gir lik mulighet til å delta og sikrer at flest mulig kan delta – og faktisk deltar.

Det har delegatene selv sett, både i fjor og i år.

Roar Engeland, Styreleder i OBOS. (OBOS)

Stormark har helt rett i at det er uheldig at generalforsamlingen startet en time forsinket. Det var absolutt ingen «hersketeknikk», men skyldtes at mobiloperatørene hadde store tekniske problemer med å sende SMS for pålogging til voteringssystemet. Det påvirket hverken antall delegater eller voteringene. Frem mot neste generalforsamling skal vi ha gode reserveløsninger slik at dette ikke skjer igjen. Det er utover det svært vanskelig å kjenne seg igjen i hvordan generalforsamlingen og utviklingen i OBOS beskrives.

Generalforsamlingen vedtok en rekke viktige endringer i OBOS, basert på det omfattende og grundige arbeidet til demokratiutvalget. Det har gjennom et halvt år gjennomført den første uavhengige, systematiske gjennomgangen av hele styringsmodellen i OBOS.

Utvalget har gjennomgått alt fra struktur og organisering, til hvordan medlemmene involveres og informeres. Rapporten fra utvalget er grundig behandlet av styret og representantskap. Den har også vært på høring hos medlemmene, som har gitt mange innspill. En viktig anbefaling fra utvalget var å gjøre representantskapet større, med enda bredere representasjon og flere aktive medlemmer.

Dette ble da også vedtatt av generalforsamlingen.

Det kommer i tillegg til en lang rekke tiltak gjennom det siste året. Det har blitt sikret at hele bredden av medlemmer høres, gjennom en spørreundersøkelse med over 90.000 inviterte medlemmer og 8000 svar. Et permanent medlemsforum på 1800 medlemmer er etablert for å gi råd til ledelsen. Det er avholdt jevnlige medlemsmøter, der alle medlemmer har hatt mulighet til å få informasjon, stille spørsmål, medvirke og utfordre både ledelsen og andre nøkkelpersoner i OBOS. Ledelsen har også hatt møter med en rekke borettslag.

Generalforsamlingen ble orientert om hvordan OBOS fortsatt lykkes med å bygge historisk mange gode boliger, og om hvordan tidligere vedtak følges opp. I fjor vedtok generalforsamlingen en svært ambisiøs plan for å styrke den boligsosiale profilen.

De neste fem årene er målet å tilby medlemmene 8500 nye leiligheter med ordningene OBOS Deleie og OBOS Bostart. Dette er løsninger som gir flere med fast jobb og vanlig inntekt mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Vi ser allerede at ordningene blir svært godt mottatt. Etter at satsingen ble trappet opp i vinter, har over 40 prosent av alle nye leiligheter i Norge blitt solgt med disse alternative løsningene.

Det har ellers blitt opprettet nye kanaler og verktøy for å sikre medlemmene medvirkning i prosjekt- og tjenesteutvikling. Informasjon om demokratiske prosesser til medlemmene er gitt i alle tilgjengelige kanaler, i tillegg til å bli annonsert i mediene.

Arbeidet med å gjøre små og store forbedringer og tiltak fortsetter for fullt.

Det er forståelig at de som ikke får sine forslag vedtatt, som Stormark, er skuffet. Men alle forslag, begrunnelsene for dem og vurderinger av dem ble sendt ut i god tid før generalforsamlingen. Alle forslagsstillere fikk tid til å begrunne dem i møtet, om de ønsket. Alle som tegnet seg, fikk snakke helt fritt uten å bli avbrutt, med naturlige taletidsbegrensninger som i enhver generalforsamling. Generalforsamlingen tok sine valg med tydelige flertall. Det er demokrati i praksis. Medlemmene bestemmer, og medlemmene bestemte tydelig her.

Generalforsamlingen er det øverste og viktigste organet i OBOS. Vi trenger engasjerte medlemmer som kommer med forslag til hvordan OBOS kan bli bedre – og som kjemper for det. Vi håper flest mulig medlemmer vil fortsette å engasjere seg minst like mye både gjennom året og inn mot neste generalforsamling i 2023.

