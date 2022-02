Bedriftene har et ansvar for å få fagfolkene de trenger

I et innlegg i Dagsavisen 1. februar viser NHO Oslo og Viken til NHOs kompetansebarometer 2020 og understreker at det er stort behov for folk med yrkesfag og fagskoleutdanning blant norske bedrifter. Pandemisituasjonen de to siste årene har ført til at mange yrkesfagelever er påvirket av den lange perioden med hjemmeskole og lite opplæring i bedrift.

Det har blant annet ført til svakere forståelse for og kompetanse i faget. Nå er det ekstra stort behov for tett oppfølging og ekstra støtte i overgangen fra skole til bedrift og videre gjennom lærlingeløpet. Her må bedriftene ta sitt ansvar for å få frem de gode fagfolkene de ser det er behov for.

Jeg er glad for at vi i Oslo nå registrerer en økende interesse for yrkesfag med høyere søkertall. Den tendensen håper jeg fortsetter og er spent på søkertallene etter at søkefristen går ut 1. mars. Til skoleåret 2020/ 2021 søkte 28 prosent av elevene et yrkesfaglig utdanningsprogram.

Det er en utfordring at flere av søkerne står igjen uten læreplass etter Vg2. Det kan handle om lave kvalifikasjoner og dårlige norskferdigheter, eller mangel på læreplasser. Det øker risikoen for frafall. En ytterligere innsats rettet mot disse elevene, er derfor et målrettet tiltak for å øke gjennomføringen i Osloskolen.

Ungdommene som søker yrkesfag må få trygghet for at de kommer seg videre i utdanningsløpet med praksisplass og læreplass. At elever som står igjen uten læreplass får tilbud om Vg3 i skole, er ikke en god nok løsning. Derfor har Oslo over flere år jobbet frem læreplassgarantier i flere fag for elever som er kvalifisert. Men vi opplever at dette ikke er nok. Vi har nå øremerket 8 mill. for 2022 som første del av et treårig prosjekt for å få flere læreplasser.

Det betyr at Utdanningsetaten kan etablere forsterkede tilbud for å skape gode overganger mellom skole og læreplass slik at færre faller fra. Skolene forventes blant annet å lage formidlingsplaner for sine elever. I tillegg er en egen «læreplassjeger» i gang med å få på plass flere læreplassavtaler med relevante bedrifter.

Det er utfordrende å rekruttere til yrkesfagene i Oslo. Utdanningsvalg går ofte i arv og Oslo er en by med mange akademikere. Veldig mange unge har få eller ingen blant familie og venner som har fagbrev. Byrådets mål er at 1 av 3 søkere til videregående i Oslo skal søke yrkesfag.

NHO understreker at for bedriftene er en kompetent arbeidsstyrke nødvendig for å utvikle produktive og konkurransedyktige virksomheter. Det betyr at vi har felles interesser og utfordringer. Også bedriftene må se at de har et ansvar en god stund før de har en ferdig utdannet fagarbeider i sin stab. Både kommunale tjenester og private bedrifter må slippe til ungdommene underveis. Det er god samfunnsøkonomi for oss alle.

