Bedriftene trenger folk med fagbrev og fagskole

Rapporten Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet på oppdrag fra NHO, «Dimensjonering av utdanningstilbudet», peker på hvordan utdanning og kompetanse er de viktigste innsatsfaktorene for å håndtere fremtidige samfunnsutfordringer. Flere næringer kan oppleve mangel på arbeidskraft og kompetanse i årene fremover. Ungdomskullene blir mindre enn tidligere, samtidig som antall eldre øker.

NHO har en ambisjon om å skape 250 000 nye jobber i privat sektor fram mot 2030 for å opprettholde velferden vår. I Oslo og Viken betyr det 100.00 nye jobber. Da må kompetanse være på plass.

I 2020 forsøkte hver tredje NHO-bedrift å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse. NHO-bedriftene manglet mer enn 20 000 nyansatte. NHOs kompetansebarometer 2020 viser at det er et stort behov for folk med yrkesfag og fagskoleutdanning blant norske bedrifter. Fagskolen tilbyr praksisnær høyere utdanning for folk med fagbrev. Fagskolene utgjør en viktig utdannings- og karrierevei for elever med yrkesfag.

Det er for få fagskolestudenter i Norge i dag. Høsten 2021 var det registrert over 27 000 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning. Til sammenligning var det registrert over 300 000 studenter i høyere utdanning i 2020.

NHO ønsker en kraftig opptrapping av antall fagskoleplasser for å møte det store behovet for fagskolekompetanse i bedriftene. Dette gjelder ikke minst innen tekniske fag, håndverksfag, økonomiske og administrative fag. I dag er fagskoleutdanningene altfor lite synlige, og utdanningene mangler forutsigbare overganger til andre deler av utdanningssystemet. Fagskolesektoren må prioriteres ressursmessig når det er snakk om framtidig vekst i utdanningssystemet som helhet.

Om lag halvparten av elevene i Norge begynner på yrkesfaglige programmer. Søkningen til yrkesfag i Oslo var i 2021 på 26.3 prosent. I Viken er tallet 45 prosent. I Viken varierte søkningen til yrkesfag mellom de «gamle» fylkene Østfold, Buskerud og Akershus.

Elevenes ønsker, og søkingen til de ulike studieprogrammene har stor betydning for tilbudet i videregående opplæring. Samtidig vet vi at skolene er bedriftenes viktigste leverandør. Det er fortsatt er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Viken og Oslo. Arbeidsmarkedets kompetansebehov bør i større grad påvirke tilbudet i videregående opplæring. For bedriftene er en kompetent arbeidsstyrke nødvendig for å utvikle produktive og konkurransedyktige virksomheter. Det motsatte fører til lavere produktivitet, manglende fornying, svekket konkurransekraft og dermed færre jobber.

Rapporten «Dimensjonering utdanningstilbudet» peker på mange viktige utfordringer. Å styrke fagskolene framstår som det viktigste tiltaket for utdanningssystemet som helhet.

