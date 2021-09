De fleste tar det for gitt at de er trygge på jobb.

Drapene på Grorud i 2013 og i Bergen denne uka rokker ved den selvfølgeligheten for alle ansatte på Nav-kontorene. Fellesorganisasjonen (FO), som fagorganiserer sosionomer, barnevernspedagoger, velferdsvitere og vernepleiere gjorde en kartlegging i 2019 og fant at tre av ti ansatte i kommunal sektor og en av fire i statlig sektor opplever vold, trusler eller trakassering på arbeidsplassen.

Det er for mye.

Drapet denne uken må være et signal til politikere og media om hvordan ordbruk påvirker.

NAV omtales konsekvent i negativt ordlag, som en fæl organisme som bare vil folk vondt. Et slikt bilde vil unektelig øke frustrasjon og dermed øke NAVs status som «naturlig» angrepsmål.

Liv Elise Nilssen Hammer, Sosionom, universitetslektor og tidligere NAV-ansatt. (Privat)

Det er mennesker som jobber her.

Folk som tok en utdanning med ønske om å hjelpe, som tok en jobb med ønske om å hjelpe. Ja, det er mye som ikke fungerer, men det i seg selv kan de aller fleste av oss være enige i ikke er en grunn til å knivstikke noen.

Jeg underviser nå ved sosionomutdanningen ved OsloMet, og senest forrige uke anbefalte jeg studentgruppen min om å jobbe i sosialtjenesten i Nav etter endt utdanning. Jeg har selv opplevd det som en givende, utviklende og faglig sterk arbeidsplass.

Nå vet jeg ikke helt om jeg vil anbefale det lenger.

Klumpen i magen for hvilken risiko man utsetter seg for, er for stor. Et system som mange mener at har store mangler – tenk om vi mister de beste sosionomene fordi de ikke tør å jobbe der?

I kjølvannet av drapet i 2015 ble alle samtalerom i Oslo kommune endret slik at man hadde rømningsvei. Spørsmålet er hva som blir tiltaket denne gangen. Dette blir herved den viktigste bestillingen til den nye regjeringen: Vi må være trygge på jobb.

