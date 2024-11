Matkasse: 4 Matkasser i test - Hvilken er best?

Frister det å slippe stress rundt middagsplanlegging og heller få spennende, varierte og ferdig planlagte måltider levert rett på døren? Matkasser er blitt en populær løsning for mange nordmenn som vil ha mer variasjon i kostholdet, kaste mindre mat og ta færre turer på butikken. Vi har testet de mest populære på markedet, og her ser du hvilke som er våre favoritter!

I en travel hverdag kan det å finne ut hva man skal ha til middag raskt bli en utfordring, og det er fort gjort å lage mye av det samme hver uke, enten man bor alene eller har stor familie.

Matkasser byr på en enkel løsning som ikke bare sparer tid, men også sørger for et sunt og variert kosthold. Man blir introdusert til mange nye gode smaker og retter, samtidig som valgfriheten er stor. Her ligger alt til rette for å finne mat som faller i smak hos hele familien!

Slik fungerer det

Når du abonnerer på matkasse, får du levert en kasse med mat på døren én gang i uken - vanligvis søndag eller mandag. Matkassen inneholder alle ingrediensene du trenger for å lage middag, samt kjølelementer og oppskrifter som er enkle å følge for hver rett. De fleste av matkassene har store tilpasningsmuligheter, slik at du kan velge mellom et stort utvalg ulike retter hver uke.

Hvilken matkasse er best?

Matkassen vi har kåret som best i test er HelloFresh, med konkurrentene GodtLevert, Adams Matkasse og Kokkeløren tett på. Her er det ikke enkelt å kåre en klar vinner, for alle matkassene vi har testet leverer på et veldig høyt nivå og har hver sine gode egenskaper.

Faktorene vi har lagt vekt på i testen er smak, variasjon i matretter, tilpasninger av avtale, kvalitet på råvarer og pris. I bunn av saken kan du se hvordan matkassene scorer i hver enkelt kategori.

Gode velkomsttilbud og ingen bindingstid

Alle matkassene vi har testet byr på gode velkomsttilbud med rabatterte priser, noe som gjør det enkelt å prøve ut en ukes tid og se hva du liker. Det er heller ingen av kassene som har bindingstid, så det er lav terskel for å bytte ut og prøve forskjellige matkasser etter ønske.

1. Hello Fresh

Best i test

Hello Fresh matkasse (Privat)

Med HelloFresh kan du abonnere på 2,3,4 eller 5 måltider i uken, for 2 eller 4 personer. Hver uke kan du velge mellom 28 forskjellige retter. Abonnementet styres via HelloFresh sin egen app, og det er i denne du velger hvilke matretter du vil ha hver uke.

Hvordan smakte det?

Maten fra HelloFresh er både variert og veldig god, med ferske urter, krydderblandinger og sauser man ikke smaker så ofte ellers. Maten fra HelloFresh henter inspirasjon fra flere verdensdeler som Middelhavet og Asia, og vi sitter igjen med følelsen av å få mye god, variert og sunn mat for pengene.

Her er det mange spennende retter å velge blant, og vi har vært veldig godt fornøyd med de fleste har testet, inkludert kremet prosciuttopasta, sprøstekt blomkål, honning- og soya marinert kylling og sitron-stekt torsk. Flere ganger har vi sammenlignet maten med noe man kan bli servert på restaurant, for dette smaker ofte veldig godt.

Når det gjelder råvarer og ingredienser, er kvaliteten på topp nivå. Du får akkurat de ingrediensene du trenger, og råvarene er friske. I løpet av testperioden var det eneste negative tilfellet at vi fikk et dårlig hvitløksfedd som måtte byttes ut.

Utvalg og meny

Det er liten tvil om at utvalget til HelloFresh er både stort og variert. Totalt har de flere hundre forskjellige menyer og oppskrifter, og hver uke står du fritt til å velge mellom 28 av dem, eller gå for de automatiske forslagene. I løpet av testperioden valgte vi flest retter manuelt, men vi har også vært fornøyde de gangene vi har glemt å velge selv.

Hos HelloFresh kan du velge mellom tre forskjellige basis-kasser: Standard, Vegetar eller Kalorismart. Uavhengig av hvilken du abonnerer på, står du fritt til å velge akkurat de rettene du ønsker fra hver av matkassene, enten det er vegetar, retter med færre kalorier eller ekstra mye proteiner.

Matkassens innhold og brukeropplevelse

Ingrediensene fra HelloFresh blir levert sortert i store papirposer, tydelig merket med farger og bokstaver for hver rett. At rettene er ferdig sortert, gjør det enklere å holde styr på de ulike rettene enn hos konkurrentene.

Oppskriftene fra HelloFresh er blant de beste, og inneholder både bilder og klare steg-for-steg beskrivelser. Her ligger alt til rette for at det er enkelt å lage maten, enten du er amatør eller viderekommende hobbykokk.

Selve bestillingen og administreringen fungerer veldig bra, og styres enten i nettleseren eller med HelloFresh-appen. Hver uke får du forslag til matretter HelloFresh tror du vil like, og hvis du vil, kan du bytte ut de du ønsker etter hva som frister mest.

Endrer behovet seg fra uke til uke, er det enkelt å gjøre endringer underveis. For eksempel er det mulig å legge til ekstra retter eller å pause matkassen hvis du skal reise bort eller bare trenger mat annenhver uke.

Totalt sett gjør kombinasjonen av god mat og råvarer, størst utvalg matretter og konkurransedyktig pris HelloFresh til vår testvinner.

Pris - HelloFresh

3 Middager for 2 personer: 690 kr

3 Middager for 4 personer: 960 kr

2. GodtLevert

Godt og variert

Godt Levert (Privat)

GodtLevert er som veteran å regne og har tilbudt matkasser til nordmenn i mer enn 10 år. Matkassene fra GodtLevert er beregnet på 1, 2, 4 eller 6 personer, fordelt på 3,4 eller 5 middager i uken.

Vi kan slå fast at GodtLevert byr på et stort utvalg retter, da de rullerer på 85 forskjellige middagsretter. Ikke bare er det mange retter å velge i, de har også egne matkasser for deg som enten er singel, har dårlig tid, er vegetarianer, fleksitarianer eller som følger Roede-diett.

GodtLevert kan med andre ord by på mer fleksibilitet i tilbudet enn HelloFresh, samtidig som de vil være et bedre alternativ for deg som bor alene.

Hvordan smakte det?

I testperioden var vi svært godt fornøyd med maten fra godt levert, og spiste blant annet Chorizo burger, en klassisk fiskegrateng og Bulgogi med pære- og pak choysalat. Også her er det en god miks av kjente klassikere og nye, spennende matretter de fleste ikke er vant til å lage fra før.

Råvarene er av samme standard som du får på butikken, krydret med ingredienser fra småskala-produsenter som du ikke får tak i til vanlig. Jevnt over en veldig fin totalpakke med masse god mat!

Utvalg og meny

Utvalget hos GodtLevert er kjempestort, alle rettene er allergimerket og det finnes flere forskjellige matkasse-avtaler.

Du kan velge mellom matkassene Favoritt, Ekspress, Singel, Vegetar, Fleksitarianer, Roede og Glutenfri. Når du først abonnerer, står du fritt til å velge mellom alle rettene, så om du har favorittkassen og vil prøve noe fra fleksitarianer-kassen, er du fri til å gjøre det.

Vår oppfatning er at det er GodtLevert som tilbyr mest muligheter for tilpasning i avtalen, enten det kommer til allergibehov eller antall personer i husholdningen.

Matkassens innhold og brukeropplevelse

Matkassen fra GodtLevert blir levert mandag eller søndag avhengig av hvor du bor, og inneholder alle ingrediensene du trenger for uken, samt detaljerte oppskrifter. Her kommer alle matvarene usortert, så det blir litt mer å holde styr på enn med HelloFresh, men det fungerer da helt fint.

Appen til GodtLevert fungerer smertefritt, og gjør det enkelt å tilpasse matretter og leveringer. Det er enkelt å pause eller aktivere leveringer etter hva som passer best for timeplanen din.

Vi oppsummerer opplevelsen med GodtLevert som veldig god, og vi liker spesielt godt den store valgfriheten med ulike matkasser samt mulighet for å bestille singel-kasse.

Pris - GodtLevert

3 Middager for 2 personer: 849 kr

3 Middager for 4 personer: 999 kr

3. Adams Matkasse

God mat, men ikke den billigste

Adams matkasse (Privat)

Adams Matkasse fremstår på mange måter likt som GodtLevert, og det er fordi det er samme selskap som står bak begge tjenestene. Her er det mye likt uten at det er noe negativt.

Tilbudet fra Adam er litt smalere og mindre variert enn søskenselskapet, for her er det rundt 60 retter å velge mellom. Du kan velge mellom mat til 2, 4, eller 6 personer, med 3, 4, eller 5 middager. Bor du alene, får du dermed et bedre tilbud hos GodtLevert enn hos Adam.

Vi biter oss også merke i at det hos Adam er færre retter som er tilpasset allergi som gluten og laktose, samtidig som prisen er rundt en hundrelapp dyrere per matkasse i forhold til GodtLevert, og enda mer i forhold til HelloFresh. Om maten forsvarer prisøkningen fra konkurrentene er vi litt usikre på etter å ha testet.

Hvordan smakte det?

Maten fra Adams matkasse er kjempegod, råvarene av høy kvalitet og oppskriftene enkle å følge. Totalt sett var vi veldig fornøyd med maten fra Adams Matkasse i testperioden, som strakte seg fra elgburger med rørte tyttebær og soppmajones, til kylling i appelsinsaus.

Råvarene er som du kan forvente fra en norsk matbutikk, kombinert med varer fra mindre, norske produsenter uten stor tilstedeværelse i de vanlige butikkene.

Utvalg og meny

Med Adams matkasse kan du velge mellom 5 ulike matkasser: Sunn og lett, Vegetar, Ekspress, Inspirasjon, Glutenfri og laktosefri. Uavhengig av hvilken kasse du har som basisavtale, står du fritt til å stokke om og velge andre retter som du vil.

Matkassens innhold og brukeropplevelse

Adams Matkasse leveres søndag eller mandag avhengig av hva som passer best, og inneholder som de andre matkassene akkurat det du trenger til å lage middag inneværende uke.

Oppskriftene som følger med er enkle å følge, og administrasjon av abonnement kan gjøres både på nett og med Adams Matkasse sin egen app. Brukeropplevelsen er tilsvarende den du får hos GodtLevert, noe som vil si at det fungerer helt utmerket.

Oppsummert må vi si at Adams Matkasse er et trygt valg med mye god mat, men samtidig sliter vi med å forsvare den høyere prisen.

Pris - Adams Matkasse

3 Middager for 2 personer: 949 kr

3 Middager for 4 personer: 1119 kr

4. Kokkeløren

Best på smak

Kokkeløren (Private)

For deg som elsker god mat og helst vil ha restaurant-standard på maten hjemme, er Kokkeløren sin matkasse virkelig verdt å prøve ut. Riktignok er prisen høyere enn hos konkurrentene, men du får igjen for det i form av smaksopplevelse og kvalitet på råvarene.

Er det viktig for deg å kunne velge matretter selv, er imidlertid ikke Kokkeløren det beste valget. Her har du mye mindre valgfrihet enn hos konkurrentene, og er rett og slett låst til ukens foreslåtte meny enten du vil eller ikke. Det er heller ingen alternativ for allergivennlige retter.

Merk også at leveringsstedene til Kokkeløren er noe begrenset. Dette i kombinasjon med forholdsvis høy pris gjør at Kokkeløren ikke går til topps i vår test. Om testen utelukkende fokuserte på smak, ville Kokkeløren gått av med seier, for dette smaker skikkelig godt.

Hvordan smakte det?

Maten fra Kokkeløren er rett og slett fantastisk god! Her følger det med hjemmelagde, smakfulle sauser og pureer du ikke får kjøpt i butikk og som du ville brukt lang tid på å lage hjemme selv. Råvarene er av ypperste kvalitet fra lokale leverandører, og matrettene er kreative.

Selv om nivået på alle matkassene i testen er høyt, er det hos kokkeløren du får den aller beste smaken. Dette er med andre ord alternativet for deg som elsker god mat og er villig til å betale for å få det lille ekstra.

Utvalg og meny

Kokkeløren gjør det enkelt å velge hva du skal ha til middag, for her er det rett og slett ingen valgmuligheter utover rettene som kokkene foreslår hver uke.

At man er låst til de forhåndsvalgte rettene fungerer nok fint for mange, men vi vet samtidig at mange setter pris på stor valgfrihet, og at det kan være enklere å finne mat for hele familien hvis man kan velge mellom et stort antall retter.

Matkassens innhold og brukeropplevelse

Kokkeløren-kassen inneholder som de andre matkassene, akkurat de ingrediensene du trenger for uken, samt oppskrifter med bilder som er enkle å følge. Selv om maten her er hakket mer fancy enn hos konkurrentene, er alt lagt til rette for at alle skal klare å lage maten, og du trenger på ingen måte være ekspert for å lage en fulltreffer.

Administrasjon av abonnementet gjøres under “min side” på Kokkelørens hjemmesider. Her kan du blant annet pause avtalen hvis du skal reise bort eller av andre grunner ikke har behov. Selskapet har ikke egen app, og det er det heller ikke stort behov for ettersom det er lite endringer å gjøre som kunde.

Kokkeløren kan være det beste valget for deg som setter smak høyest og er villig til å betale det lille ekstra for å få nettopp det. Er valgfrihet og pris viktigere, bør du se til konkurrentene.

Pris - Kokkeløren

3 Middager for 2 personer: 995 kr

3 Middager for 4 personer: 1395 kr





Slik har vi testet

Vi har testet hver av matkassene i minst én uke hver, med unntak av HelloFresh som vi har hatt i lengre perioder tidligere og derfor har mer erfaring med. Vi har rangert matkassene etter smak, pris, variasjon i retter, tilpasning av abonnement og kvalitet på råvarene. Hver matkasse fikk 1-10 poeng i hver kategori, og den samlede poengsummen avgjør rangeringen i vår test.

Her kan du se poengsummene for hver av matkassene:

Rangering av matkassene

Hvilken vil du teste? (Privat)

Sparer man penger på å abonnere på matkasse?

Vårt inntrykk er at det ikke nødvendigvis er for å spare penger man abonnerer på matkasse, men heller for enkelthetens skyld, variasjon og det å spare tid. Har du imidlertid som vane å kjøpe ting på impuls og handle for mye mat, kan det likevel være penger å spare på å bruke matkasse. Det er rart hvordan det raskt ender opp med å være mindre snacks og søtsaker hjemme når man ikke er på butikken flere ganger i uken.

Oppsummering om matkassene vi har testet

Raskt oppsummert kan vi slå fast at nivået på matkasser i Norge er høyt, og det er et tilbud som er verdt å prøve ut hvis du vurderer det. HelloFresh er vårt førstevalg, men vi tror du også vil bli overraskende fornøyd med de andre alternativene på listen. Vi anbefaler å smake deg frem ogg velge den som passer best til dine ønsker, behov og budsjett.

God appetit!