Nyheter fra SWIMS: Hold deg varm med PrimaLoft og resirkulert dun i vinter

Nå lanserer SWIMS en ny kolleksjon med fire jakkemodeller – Lancy og Andermatt til dame, og Vernier og London til herre. Alle kombinerer moderne stil med avansert teknologi og bærekraftige materialer. Vinterjakkene er utviklet med PrimaLoft-fyll og resirkulert dun, noe som gir eksepsjonell isolasjon og komfort. I tillegg har SWIMS fokusert på holdbarhet og værbeskyttelse med teipede sømmer som sørger for vanntetthet i selv de mest krevende forholdene.





– SWIMS er kanskje først og fremst kjent for et bredt utvalg av regnklær som kombinerer praktisk funksjonalitet med moderne design. Fra vanntette jakker til vannavstøtende sko, er vårt konsept å levere klær som ikke bare beskytter mot elementene, men som også ser bra ut og varmer på kalde vinterdager, sier Anniken Fegth, Senior VP Sales for SWIMS Skandinavia.





Klær med fokus på bærekraft og miljø

Dunjakken Lancy er fylt med resirkulert dun, en prosess hvor fabrikken som produserer jakkene kjøper opp brukte dunprodukter, for å så rense det og bruke det på nytt. Dette er dyrere enn vanlig dun, men er en kostnad firmaet mener er riktig å ta, da dyrevelferd og bærekraft er temaer som SWIMS tar på ytterste alvor.

– SWIMS har fokus på bærekraft, det betyr at vi blant annet bruker resirkulerte materialer der det er mulig, og følger strenge miljøstandarder for å redusere vår påvirkning, sier Fegth.

Årets mest spennende produkt til herre er London, en vinterversjon av den bestselgende frakken The Stockholm Mac, og den er en stilfull og elegant frakk som er vannavvisende og fôret med PrimaLoft. Enten du skal på kontoret, eller på fest, er dette en frakk som både er pen og holder deg varm.

- (SWIMS/SWIMS)





Designet for vintersesongens mørke og kulde

Med praktiske refleksdetaljer integrert i jakkenes design, sørger SWIMS for økt synlighet og sikkerhet i vintermørket – perfekt for både byliv og friluftsliv. De nye modellene er laget for å møte alle sesongens behov, enten du trenger en klassisk jakke for hverdagsbruk til og fra kontoret eller en robust parkas til turer i helgene.

To helt nye parkaser er nå i butikk, Vernier til herre og Andermatt til dame. Begge disse jakkene har samme egenskaper, de er fylt med PrimaLoft, de har stretch i ytterstoffet som gjør dem ekstra komfortable og begge har en innerjakke som kan tas ut og brukes for seg selv. Med fleecefôrede lommer holder du varmen selv om du har glemt hanskene dine hjemme, og jakkene har diskré refleksbånd rundt håndleddene som gjør at du er synlig på selv de mørkeste dagene.

Gå vinteren i møte med en varm, praktisk og luksuriøs jakke fra SWIMS.

- (SWIMS/SWIMS)





Utforsk hele vinterkolleksjonen til SWIMS og la deg inspirere til en varmere og stilfull vinter!