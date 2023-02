Voldstiltalt filmet offeret sitt i vitneboksen under rettssaken

BERGEN (Dagsavisen): Høsten 2021 møtte 38-åringen fra Østlandet i Hordaland tingrett. Han var der tiltalt for å ha sparket en mann i ansiktet, med det resultat at han mistet flere tenner.

Meget motvillig var offeret også til stede, etter at politiet hadde måtte spore ham opp og hentet ham til rettssalen. Han satt på gangen og ventet på å bli kalt inn for å vitne, da 38-åringen kom ut av rettssalen. Idet den voldtiltalte mannen passerte offeret slengte han ut «Jævla tyster. Det var ikke jeg som slo inn tennene dine», ifølge en fersk dom fra Hordaland tingrett.

Filmet fra bakerste rad

Ubehaget ble da for mye for offeret, som ba om at tiltalte ble plassert bak i salen så han slapp å se ham under vitneforklaringen.

Men 38-åringen sørget for å gjøre seg til kjenne fra bakerste rad likevel. Stadige avbrytelser og tilrop ble toppet med at han til slutt fisket frem mobiltelefonen sin og filmet offeret mens han forklarte seg om volden han var utsatt for.

Da satte dommeren foten ned og beordret ham til å slutte å filme, hvis ikke ville han bli kastet ut.

– Jeg har fått det jeg trengte, svarte han, og la bort telefonen. Senere uttalte han også at mannen han hadde sparket «lå jævlig tynt an», ifølge dommen.

Skulle trues til taushet

Oppførselen førte til en ny rettssak, der han var tiltalt for trusler mot offeret for å skremme ham fra å vitne.

Han erkjente ikke straffskyld, og mente han bare hadde protestert på feil.

Dommerne bemerket at offeret ikke hadde fått med seg at han ble filmet, og heller ikke hørte 38-åringens kommentar om at han lå tynt an. Da kunne handlingene heller ikke defineres som trusler.

Men 38-åringens slengbemerkninger på gangen var noe annet. De rettet seg direkte mot selve voldshandlingen, og skulle også minne voldsofferet om «tyster»-reglene i miljøet de begge vanket i, mente dommerne.

«(...) Tiltalte forsto at utsagnene var egnet til å påvirke fornærmedes forklaring.» skriver de i dommen.

Sammen med et annet tilfelle av trusler og butikktyveri, ble 38-åringen dømt til 120 dagers fengsel, der 30 av dem er betinget.

