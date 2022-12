Bremseskiven glødet da bilen ble stoppet i kontroll

BERGEN (Dagsavisen): Torsdag hadde Statens vegvesen trafikkontroll i Øygarden utenfor Bergen.

En av bilene som trillet inn på kontrollplassen fikk umiddelbart kjøreforbud da kontrollørene fikk tatt en nærmere kikk på hjulene.

For de kunne raskt slå fast at bilen ikke kunne legge ut på veien med det første. Under felgen kunne de se en glødende rødfarge som lyste ut.

– Varmgang i bremser, forklarer kontrolleder Inge Hellebust i en e-post.

Sjåføren fikk beskjed om å parkere bilen på plassen, frem til bremsene var nedkjølt. Deretter måtte han kjøre den til nærmeste verksted.

[ Mot slutten for «Exit» ]

Årsaken til overoppheting av bremseskiver kan være mange, men ofte er det svikt i bremsemekanismen, utslitte skiver eller feilinstallasjon. Varmgang i seg selv behøver ikke å være farlig, men ved svært høye temperaturer kan bremseklossen begynne å skli på skiven, og bremseeffekten reduseres betraktelig.

Det anbefales at både bremseskivene og klossene skiftes omgående når det er påvist feil som fører til overoppheting.

Til sammen 25 kjøretøy var innom kontrollplassen torsdag, de fleste av den tungtransport. En av sjåførene fikk påpakning for å ikke ha sikret lasten godt nok, mens en annen ble bøtelagt med 2000 kroner for brudd på hviletiden.

Tre kjøretøy hadde tekniske mangler og fikk utdelt mangellapp.

[ Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm: – Lureri ]

[ San Francisco tillater politiet å bruke roboter som kan drepe ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen