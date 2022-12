Ny sesong av «Exit»: Nå skal de cashe inn på det grønne skiftet

«Da strømkrisen traff Europa, fant investorene et nytt motto. Det er ikke lenger «greed is good», nå er det … GREEN IS GOOD». Slik lyder det i presentasjonen av «Exit 3».

Serien har vært en av tidenes dramasuksesser for NRK, og denne uka ble klipp fra tredje sesong presentert for internasjonal TV-bransje under bransjemessen Content London.

– I den tredje sesongen av «Exit» er dette noe av det vi tar opp: Investeringer i grønn energi og en feilslått statlig kontroll rent finansielt sett. En del investorer bruker det grønne skiftet til å berike seg på premisser som fremstår helt urimelig. Med gutta våre i «Exit» kan vi peke på hvordan noen tjener seg rike på systemsvikt i det norske samfunnet, forteller produsent Petter Testmann-Koch i Fremantle Norge. Det er Fremantle som produserer «Exit» for NRK.

Fra tredje og siste sesong av suksesserien «Exit», som kommer på NRK våren 2023 (Fremantle/NRK)

De fire finansfyrstene i «Exit» har boltret seg i sex, dop og innsidehandel, pengesmugling og skatteparadiser gjennom to sesonger, og har satt strømmerekorder for NRK. I desember 2021 annonserte NRK at tredje sesong skulle settes i produksjon. Hittil har NRK og Fremantle vært tilbakeholdne med detaljer om den nye sesongen, som nå er ferdig innspilt og under etterarbeid.

[ «Exit» sesong to: Mer moro for penga (+) ]

Denne uka var «Exit 3» blant titlene som ble presentert på «Norwegian Drama Showcase», arrangert av NRK og Norsk filminstitutt under TV-messen Content London.

Det grønne skiftet har skapt gode tider for finansskurkene i «Exit», ifølge presentasjonen av serien på «Norwegian Drama Showcase»:

«Pengene strømmer som aldri før. Investeringer i vindkraft og solkraft finansieres gjennom hedgefond på Cayman Island og i Luxemburg. Penger tjent gjennom å utnytte regjeringers grønne satsinger sendes rett til skatteparadis. Det er premisset når mangemillionærene er tilbake. I en cocktail av grådighet, dop, forakt for alle som ikke er like rike som dem, og det gode gamle «fuck it – dette livet er en vits uansett» styrer de mot selvdestruksjonen», heter det om sesong tre i den engelskspråklige programkatalogen.

– «Exit» holder opp et speil

Den nye sesongen av «Exit» ble spilt inn første halvår 2022, med opptak bl.a. i Spania og Marokko. NRK har satt foreløpig sendedato til mars/april 2023.

– «Exit» holder opp et speil for virkeligheten vi lever i. Tredje sesong blir svært underholdende, seeren blir tatt med på en emosjonell berg-og-dalbane, og de fire hovedpersonene møter sin skjebne på ulike måter, lover NRKs dramaredaktør Marianne Furevold.

– De to første sesongene har to millioner visninger på hver episode. Det er enorme tall. Jeg håper mange vil se tredje sesongen også. Manuset til Øystein Karlsen er det beste til nå, etter min mening, sier Petter Testmann-Koch, produsent for serien og administrerende direktør i Fremantle Norge.

[ Han skal spille «Riket»-legenden på scenen: - En pompøs kødd ]

Petter Testmann-Koch, produsent for «Exit» og direktør for produksjonsselskapet Fremantle Norge (Fremantle/Fremantle/NRK)

Serien er solgt til nærmere 50 land, og i høst hadde den første utenlandske utgaven av «Exit» premiere, da Fremantle Finland lagde en finsk versjon for strømmetjenesten CMore.

– Innledningsvis var det en blanding av fascinasjon og avsky som gjorde at så mange så «Exit», tror jeg. Så er det fantastisk godt håndverk i alle ledd – manus, regi, skuespill – som har gjort at så mange har fortsatt å se på. Serien er unorsk i stilen, vi ville at den skulle se ut som en forside på «Vanity Fair». Den er glossy, der mange norske serier har en grovere visuell stil. «Exit» er en glossy versjon av alt vi ikke liker å stå for i Norge, sier Petter Testmann-Koch.

Dette er slutten. Noen må betale — Petter Testmann-Koch, produsent «Exit»

Stopper mens leken er god

Det er Tobias Santelmann, Simon Berger, Pål Sverre Hagen og Jon Øigarden som spiller hovedrollene i serien. Alle de fire er med i sesong tre. Og nå går det mot slutten for de fire:

– Dette er siste sesongen. Nå er det mørkt. Noen må betale, varsler Petter Testmann-Koch.

Serien er basert på virkelige fortellinger fra fire aktører i Oslos finansmiljø. Til sesong tre har serieskaper Øystein Karlsen også basert seg på samtaler med Økokrim og Tax Justice Network, om «alt fra kryptovaluta til hvordan norsk vindkraft tjener milliarder for selskap ingen vet hvem eier», sa Karlsen i fjor, da NRK annonserte at det skulle lages en tredje sesong av «Exit». Samtidig har produksjonsselskapet Fremantle vært klar på at den tredje sesongen blir den siste.

– Dette er den endelige slutten. Vi vil ikke at serien skal vannes ut, så vi stopper mens leken er god. Og nå har jo rikingene begynt å flytte til Sveits, konstaterer Petter Testmann-Koch.





[ Hun var perfekt før Fleetwood Mac: Christine McVie (1943 - 2022) ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen