Oi, plutselig kan de juble!

Oslo

Å, NEI! Meldinga kom i mars. Oslo kommune ville ikke lenger sette ut norskopplæring av innvandrerkvinner til Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA. Integreringshuset kunne gjerne fortsette, men ikke med Oslo kommunes penger, ble de rødgrønnes beslutning. Men så:

Å, JA! Tirsdag kom revidert nasjonalbudsjett. Der viser det seg jaggu at rikspolitikerne har funnet fire millioner kroner til KIA. Dermed er driften reddet, og vel så det.

– Vi er kjempeglade, sier Maria Greenberg Bergheim.

Kan utvide

Hun er seksjonsleder på KIA integreringshus i Oslo. De har drevet språkopplæring til innvandrerkvinner, og samtidig tilbudt barnehageplass for kvinnene på kurset.

Nå takker hun rikspolitikerne som har reddet huset. Støtten KIA får kan gjøre at senteret kan utvide. Også fordi de slipper mye av administrasjonsarbeidet kommunalt arbeid fører med seg.

– Vi får bruke mindre tid på stor administrasjon og mer tid på kvinnene, sier Greenberg Bergheim.

– Vi får også muligheten til å spisse og forbedre tilbudet vårt, legger hun til.

Dermed ser det ut til at antallet plasser kan øke fra 80 til over 100 fra 1. september.

Høyrejubel

– Det er jo fantastiske nyheter. Vi har jobbet med dette i kulissene helt siden byrådet og Rødt kuttet støtten til norskopplæringen ved KIA, sier Saida Begum i Oslo Høyre.

Begum forteller at de har vært mye i kontakt med Statsministerens kontor de siste månedene.

– Kvinnene som bruker KIA har gjort det klart for oss politikere at de ikke kunne delta i den vanlige kommunale norskopplæringen. Nå er de blitt hørt, og det er utrolig bra, sier hun.

– Det skuffet oss stort at byrådspartiene i Oslo ikke så verdien da saken var oppe i bystyret, men er glade for å nå slå fast at dette uvurderlige integreringstiltaket vil leve videre, skriver fire bystyrerepresentanter for Høyre, KrF, Venstre og Frp i en felles uttalelse.

Skulle gi penger

Dagsavisen vet at byrådspartiene i Oslo på et tidspunkt var enige om å gi penger til KIA i det kommende Oslo-budsjettet, men etter at regjeringen satte av såpass mye penger er de rødgrønne i Oslo nå tilbake i tenkeboksen.

– Vi er glade for at KIA får penger. Det er noe vi har etterlyst, sier Abdullah Alsabeehg i bystyregruppa til Oslo Ap.

– Når det gjelder hva vi skal gjøre må vi nå se på hvordan regjeringens bidrag påvirker kommunens bidrag, sier han.

Og den avklaringa, den kommer vi til å få før revidert Oslo-budsjett skal vedtas 21. juni.