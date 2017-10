Får være i sentrum

Oslo

Bystyret skal behandle et innbyggerinitiativ for å beholde MC-folkets faste treffplass i sentrum. Byrådet har varslet at de vil ha motorsykler ut av Oslo og fjerne all MC-parkering utenfor p-husene.

– Frp har stått sammen med MC-folket i kravet om parkeringsplasser i sentrum tidligere, sier bystyremedlem Tommy Skjervold til Dagsavisen.

– Oslos motorsyklister har blitt stemoderlig behandlet av byrådet og jeg mener at motorsyklister fortsatt skal ha en plass i Oslo sentrum, sier Skjervold.

Han synes det er positivt at de får bruke Roald Amundsens gate en sesong til.

– Dette er kun er en midlertidig løsning. Nå forventer han at byrådet legger til rette for en permanent løsning i god tid før den midlertidige tillatelsen går ut, sier Skjervold.

I går kveld behandlet samferdsels- og miljøkomiteen to forslag fra Høyre og Frp, som gikk på MC-folkets kår.

«Bystyret ber byrådet snarest finne alternativ permanent plassering i Oslo sentrum for motorsyklene. Plasseringen må være sentral med tilsvarende standard som dagens.

I det andre forslaget, som de fremmet sammen med Rødt og Venstre, ba de om at Bystyret ber byrådet orientere om arbeidet med å finne et treffsted for MC i sentrum innen første kvartal 2018. Dette ble enstemmig vedtatt.