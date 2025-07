Den tidligere Trump-allierte milliardæren Elon Musk kunngjorde fredag at han starter et nytt politisk parti i USA, «America Party».

Dette skjedde etter en avstemming på hans egne sosiale medium X, der han spurte brukerne om USA trenger et nytt parti. 65 prosent svarte ja, mens 35 prosent svarte nei. 1,2 millioner brukere svarte på meningsmålingen.

– Med et forhold på to mot én vil dere ha et nytt politisk parti, og det skal dere få, skrev Musk på X.