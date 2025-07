Krig i Ukraina: – Vi vil at biblioteket skal være et trygt sted

Bibliotekaren Raisa Krupchenko (81) forsøker å rydde i bøkene i ruinene av biblioteket til Skole 23 i Kramatorsk, etter et russisk angrep i juli 2022. – Jeg mener litteraturen beveger verden. Amerikanske, ukrainske, russiske bøker – jeg tror de er nødvendige, sa hun til nyhetsbyrået AP da de intervjuet henne. Foto: Leo Correa / AP / NTB

– Her ser du ødeleggelsene etter at en missil gikk gjennom ni etasjer i et boligbygg Kyiv 17. juni i år, sier Maria Sakharova.

De siste ukene har det vært flere russiske angrep mot Ukrainas største byer, Kyiv, Kharkiv, Dnipro og Odesa. Sakharova, som er kommunikasjonsansvarlig i det ukrainske biblioteksforbundet (Ukrainian Library Association, ULA) viser bilder i en presentasjon hun har laget for Vårt Land.

Selv befinner Sakharova seg i hjemmet sitt i Vinnytsia, en mindre by cirka 260 kilometer sørvest for hovedstaden Kyiv. Der er det roligere, forteller hun. Flyalarmen går ikke så ofte, og hun kan stort sett jobbe normale dager.