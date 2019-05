XXLs Sverige-sjef går av etter Facebook-innlegg om klimaaktivisten Greta Thunberg

Per Sigvardsson har nektet for at han har skrevet innlegget, som av XXL omtales som «upassende».

Han har hevdet at han er blitt utsatt for datainnbrudd, men påstanden kan verken bekreftes eller avkreftes av den norske sportskjeden, selv om selskapet hentet inn eksperthjelp utenfra for å granske hvordan innlegget havnet på XXL-sjefens profil.

Les også: – Vi streiker til noe skjer!

– Valgt å si opp sin stilling på XXL

– Per Sigvardsson har på grunn av dette på egen begjæring valgt å si opp sin stilling på XXL med umiddelbar virkning for å skape ro rundt situasjonen og for å skape den best mulige situasjonen for XXL, skriver selskapet fredag.

Ifølge XXLs konsernsjef Tolle Grøterud har XXL nulltoleranse for alle typer krenkende, støtende eller trakasserende atferd.

Det var svenske Aftonbladet som først rapporterte om at det var lagt ut et krenkende innlegg om den 16 år gamle svenske klimaaktivisten på Sigvardssons Facebook-profil i april. (NTB)

Les også: Frp-topp rykker ut mot elevenes klimastreik