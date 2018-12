– Dette er veldig ille for regionen. Det kommer utvilsomt til å bli kanselleringer, sier den lokale fjellguiden Hossein til nyhetsbyrået AFP.

Les også: Tre menn pågrepet etter dobbeltdrapet i Marokko

I fjellandsbyen Imlil, som er et populært utgangspunkt for fotturer til Toubkal, det høyeste fjellet i Nord-Afrika med sine 4.167 meter, gjør lokalbefolkningen det de kan for å understreke at det ikke er farlig å være turist i fjellregionen.

– Vår region er trygg. De som har gjort dette, er ikke herfra, sier Mohamed, som eier et familiedrevet gjestehus i byen.

– Vi kan forsikre at dette er et fredelig sted. De som er pågrepet og mistenkt for ugjerningen, er ikke fra landsbyen, sier en guide i Imlil til Stavanger Aftenblad.

– Føler oss berørt

Mens Marokkos svar på FBI, Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) i Rabat, etterforsker drapet på Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra den danske byen Ikast, vegrer nå turister i området seg for å legge ut på turer i Toubkal-området på egen hånd.

Les også: Maren Ueland (28) og Louisa Jespersen (24) funnet drept i Marokko

Stiene som går forbi stedet der de to kvinnene ble funnet drept, ble onsdag åpnet igjen etter å ha vært stengt siden mandag. Fotturister i Imlil har blandede følelser om sine planlagte turer i fjellene.

– Vi føler oss berørt av drapene, sier 27 år gamle Morgan fra New Zealand. Han forteller at han og kjæresten vurderer å avlyse den planlagte turen opp til Toubkal.

– Kunne skjedd hvor som helst

Sarah og Claudio fra Berlin forteller til Stavanger Aftenblad at de planla å utforske fjellet på egen hånd, men at de etter drapene har slått det fra seg.

– Det var en forferdelig nyhet å få da vi landet. Vi var innstilt på å gå alene i fjellet bare oss to, men det våger vi ikke lenger. Samtidig tror jeg at Marokko fremdeles er et trygt land å reise til. Det som skjedde med de to turgåerne kunne skjedd hvor som helst i verden, sier Sarah.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Danske myndigheter oppdaterte tirsdag sitt reiseråd for Marokko, og advarer nå mot å gå fotturer uten guide i området. Onsdag fulgte det norske Utenriksdepartementet opp med å advare nordmenn mot å gå alene på fottur, og råder folk til å bruke lokale guider. (NTB)