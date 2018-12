Tre menn pågrepet etter dobbeltdrapet i Marokko

Av NTB

Den første mannen ble pågrepet i Marrakech. Alle tre er mistenkt for å være involvert i drapene.

De to kvinnene, Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra Ikast i Vest-Jylland i Danmark, ble funnet drept i et fjellområde nær landsbyen Imlil sør for Marrakech i Marokko mandag.

Marokkanske myndigheter opplyser at de to har kuttskader i halsen påført med en skarp gjenstand. Lokale kilder har sagt at kvinnene ble stukket med kniv av ukjente personer.

Begge var studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Bø i Telemark der medstudenter og faglærere samlet seg tirsdag.

Samler medstudenter

– Vi har i dag fått den vonde beskjeden om at to USN-studenter ved campus Bø er drept i Marokko. Jeg skal møte deres medstudenter og faglærere i dag. De er i sorg, og i først omgang konsentrerer vi oss om å ta vare på dem, sier rektor Petter Aasen til NTB.

Minnestunden for de to studentene vil bli holdt på campus Bø etter nyttår. Tirsdag hang flaggene på halv stang på USN-campusene. Studentene gikk andre året av et bachelorprogram i friluftsliv som universitetet tilbyr i Bø.

– De var erfarne friluftslivsfolk. Jeg har fått beskjed om at de var på en privat feriereise. Turen var godt planlagt, og den gikk til et område som regnes for å være sikkert, sier rektor.

Universitetet opplyser på sin hjemmeside at reisen de to hadde lagt ut på, var planlagt å vare en måned. USN fikk meldingen om at de to var funnet drept natt til tirsdag og har satt krisestab.

– Veldig overrasket

– Alle her er veldig overrasket og ganske satt ut av det som er skjedd, sier nordmannen Thor Arne Hauer.

Han bor i Marokko og arrangerer blant annet turer i området der kvinnene ble funnet. Hauer viser til at Marokko kommer godt ut på oversikter over farefulle reisesteder for turister.

Åstedet skal ifølge VG ligge på en avsidesliggende sti i fjellområdet Sidi Chamharouch, rundt en mil fra landsbyen Imlil, 7 mil sør for Marrakech. Landsbyen brukes som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, det høyeste fjellet i Nord-Afrika.

Kilder sier til avisa at kvinnene ankom stedet søndag. De skal ha blitt funnet av forbipasserende mandag morgen. Politi- og sikkerhetsfolk har ankommet åstedet.

– Hele regionen er stengt, det er mange politifolk i området og helikoptre i lufta. Alle planlagte fotturer er avlyst av sikkerhetshensyn, skriver den marokkanske nettavisa Medias24.

Avisa har kontaktet en kjentmann i området som sier at dersom de to hadde hatt en guide med seg, ville han aldri ha gitt dem lov til å tilbringe natten i det avsidesliggende området der de ble funnet.