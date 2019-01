Av Kristian Sollie Skardalsmo, NTB

– Vi har utvetydige indikasjoner som klart viser at Shadary vant presidentvalget 30. desember i fjor, sa kandidatens talsmann Aime Kilolo på en pressekonferanse i Kongos hovedstad Kinshasa søndag.

Erklæringen var basert på rapporter fra Den kongolesiske fellesfronten, en valgsammenslutning som har støtte fra dagens president Joseph Kabila.

Shadary er Kabilas nære allierte og en sentral figur i regjeringspartiet Folkets parti for gjenoppbygging og demokrati. Mange kongolesere forventet at Sharady uansett ville vinne, og mente valget var bortkastet.

Bare 53 prosent opptelt

– Vår kandidat har vunnet, sa Kilolo, som samtidig ba valgkommisjonen om å «ta ansvar og fremføre disse resultatene».

Lørdag varslet imidlertid valgkommisjonen at en offentliggjøring av resultatene blir utsatt én uke. De skulle vært offentliggjort søndag, men ifølge kommisjonen er bare 53 prosent av stemmene telt.

Valget har vært preget av utsettelser og uro. På valgdagen 30. desember ble fire personer drept da en opphisset folkemengde begynte å slåss med politiet. Blant de drepte var én politimann og én valgfunksjonær.

Kontroversiell

Shadary har som innenriksminister vært sentral i å slå ned flere opprør mot presidenten. Det har ført til at EU har svartelistet ham for brudd på menneskerettighetene. Mye tyder på at Kabila vil styre videre i kulissene.