Presidentvalget utsettes på nytt i deler av Kongo

En brann i valgkommisjonens lagerbygning i Kinshasa, der store mengder valgmateriell og nyinnkjøpte valgautomater gikk tapt, førte imidlertid til nok en utsettelse, og ny dato ble satt til 30. desember.

Onsdag varslet valgkommisjonen i landet nok en utsettelse, denne gangen rett nok bare i provinsene Nord-Kivuog Mai-Ndome som er rammet av en ebolaepidemi.

Valget i disse to områdene vil først kunne finne sted i mars, opplyser valgkommisjonen.

På overtid

47 år gamle Joseph Kabila har styrt Kongo siden faren, kuppmakeren Laurent-Désiré Kabila, ble drept av en livvakt i 2001.

Sønnen vant de blodige presidentvalgene i Kongo i 2006 og 2011, og skulle egentlig ha flyttet ut av presidentpalasset i 2016.

Afrikas nest største land Kongo er rikt på edle metaller og mineraler, men plyndres av utallige opprørs- og militsgrupper, gjennomkorrupte tjenestemenn og utenlandske aktører.

77 prosent av befolkningen lever ifølge Verdensbanken under fattigdomsgrensa og Kongo ligger på 176. plass av 188 på FNs levekårsindeks.

Bortkastet

Mange kongolesere mener valget er bortkastet og tror Kabilas håndplukkede kandidat Emmanuel Ramazani Shadary uansett vinner.

Shadary har som innenriksminister vært sentral i å slå ned flere opprør mot presidenten. Det har ført til at EU har svartelistet ham for brudd på menneskerettighetene. Dersom han går seirende ut, tyder mye på at Kabila vil styre videre i kulissene.

Splittet opposisjon

20 andre kandidater stiller også til valg, men opposisjonen er splittet og de to fremste utfordrerne, Felix Tshisekedi og Martin Fayulu, tror ikke valget blir fritt og rettferdig.

– Kongo har aldri opplevd frie valg, sier 62 år gamle Fayulu, som er utdannet i Frankrike og USA, har jobbet for den amerikanske oljegiganten Exxon Mobile og tilhører et relativt lite og ukjent parti.