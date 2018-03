Russland utviser diplomater etter Salisbury-angrep

Verden

Nå vil Russland stenge det amerikanske konsulatet i St. Petersburg og utvise 60 amerikanske dilomater, i en hevnaksjon mot alle nasjonene som har utvist russiske diplomater etter nervegass-angrepet mot dobbeltagenten Sergej Skripal i Salisbury, London. Det har utenriksminister Sergei Lavrov uttalt, ifølge The Guardian.

I etterkant av angrepet i London, utviste statsminister Theresa May 23 russiske diplomater fra Storbritannia. Ikke siden 1985 har så mange diplomater blitt utvist fra Storbritannia på en gang. Mer enn 25 land har annonsert at de har planer om å utvise over 130 russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia, etter det som beskrives som det første kjemiske våpenangrepet på europeisk jord siden andre verdenskrig.

Russiske myndigheter har kalt utvisningene en uvennlig handling mot Russland.

Les også: Theresa May utviser 23 russiske diplomater

Gjengjelder tjenesten

Lavrov har uttalt at den amerikanske ambassadøren Jon Huntsman er blitt innkalt til utenriksdepartementet, der han ble informert om at Russland nå reagerer på USAs beslutning om å kaste 60 russiske diplomater ut av landet, ved å gjengjelde tjenesten. Blant de utviste amerikanske diplomatene, er 58 fra den amerikanske ambassaden i Moskva, og to fra konsulatet i Ekaterinburg, ifølge The Guardian.

Les også: USA utviser 60 russiske diplomater og stenger konsulat i Seattle

Anti-russisk kurs

Lavrov har uttalt at Moskva også vil svare på den amerikanske beslutningen om å stenge det russiske konsulatet i Seattle, ved å stenge det amerikanske konsulatet i St Petersburg.

Den samme tilnærmingen vil bli brukt til andre nasjoner som har utvist russiske diplomater denne uka, la han til.

Russland reagerer på «totalt uakseptable handlinger som er gjort mot oss under veldig hardt press fra USA og Storbritannia», har Lavrov uttalt. Han anklager samtidig London for å «tvinge alle til å følge en anti-russisk kurs». Under en briefing i Moskva beskyldte Lavrov også Storbritannia for å «gjøre hån mot folkeretten».

Russland skal ha bedt om et møte med styrelsesrådet for Organisasjonen for Forbud mot kjemiske våpen (OPCW) på tirsdag for å stille spørsmål for å «etablere sannheten», sa han.

Tidligere på torsdag beskyldte det russiske utenriksdepartementet Storbritannia for å nekte å gi opplysninger om Yulia Skripal, som ble forgiftet sammen med sin far Sergei, den tidligere agenten, i Salisbury denne måneden.

Les også:

May anklager Russland for forgiftning av eksspion

Sju russere utvises fra Russlands delegasjon til NATO

Solberg: – Vi må vise at vi ikke lar oss presse