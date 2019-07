Rapperen har sittet fengslet siden 30. juni, etter en voldshendelse i Stockholm. Rettssaken mot ham starter tirsdag og fortsetter ifølge hans forsvarer torsdag og fredag.

I den forbindelse har Trump, på oppfordring fra flere amerikanske kjendiser, fremmet krav om at Löfven skal gripe inn i rettssaken.

Les også: Svensk domstol offentliggjør A$AP Rocky-tiltale

Trump og Löfven pratet forrige uke over telefon om saken, og i etterkant tvitret Trump at han var skuffet over Löfvens manglende vilje til å gripe inn.

– Veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven som ikke kan gjøre noe. Sverige har latt det afroamerikanske samfunnet i USA i stikken, skrev han.

– Jeg har ingen mulighet til å gå i dialog med Trump om dette, sier Löfven mandag til avisen Allehanda.

Han sier videre at han er stolt over at Sverige har et rettssystem der en statsminister ikke kan påvirke en kriminalsak.

A$AP Rocky, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, risikerer opptil to års fengsel hvis han blir kjent skyldig.

Saken har allerede ført til at den amerikanske musikeren har måttet innstille alle juli-konsertene på sin Europa-turné, blant annet en konsert i Oslo.

Les også: (+) Det har blitt sagt at hans mål er å gjøre USA hvitere igjen