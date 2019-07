– Det å sende mennesker som søker asyl tilbake til Mexico, og å tvinge dem til å bli i Nuevo Laredo, er uakseptabel politikk, sier Maria Hernandez i Leger Uten Grenser (MSF) i Mexico.

Nuevo Laredo ligger i delstaten Tamaulipas, nordøst i Mexico, mot grensa til Texas.

Overfor Dagsavisen utdyper Hernandez hva som ligger bak organisasjonens utspill.

– Tamaulipas er generelt kontrollert av kriminelle gjenger. Selv om migranter tidligere har blitt sendt til andre delstater langs grensa, er Tamaulipas det beste eksempelet på en farlig stat, sier hun.

Fra januar til mai i år har Leger Uten Grenser behandlet 378 mennesker i Nuevo Laredo. Av dem har 45 prosent blitt utsatt for minst en voldsepisode i byen, ifølge organisasjonens egne tall.

Flere av dem har også blitt kidnappet, og ifølge Hernandez er det mennesker fra Mellom-Amerika som er mest utsatt.

Presser for resultat

USAs president Donald Trump har lagt press på Mexico om å gjøre mer for å stanse migranter fra å krysse grensa inn i USA.

I juni truet Trump med økte tollsatser på mexicanske varer, men etter forhandlinger kom de to landene til enighet om en avtale. Den innebærer blant annet at en avtale om at migranter sendes tilbake til Mexico mens de venter på å få asylsøknaden sin i USA behandlet, utvides.

Mexico har også utplassert flere tusen soldater, mange av dem langs den sørlige grensa mot Guatemala.

Trump ga Mexico 45 dager på å vise resultater.

Massedeportasjon

Trump har lenge lovet å bygge en grensemur mot Mexico og å slå hardere ned på mennesker som oppholder seg ulovlig i USA.

I morgen skal amerikanske myndigheter sette i gang en storaksjon for å deportere flere tusen migranter som oppholder seg ulovlig i landet, ifølge New York Times.

Utkastelsen ble opprinnelig varslet i juni, men ble da utsatt i to uker. Ifølge kilder vil også migranter uten gyldig oppholdstillatelse som er til stede under raidene, men ikke er på myndighetenes liste over personer som skal sendes ut, kunne bli anholdt. Målet for amerikanske myndigheter er å deportere familiene så raskt som mulig, skriver avisen.

Over 100.000 migranter har blitt pågrepet eller anholdt ved USAs sørlige grense flere måneder i år. Mange ankomster har lagt økt press på kapasiteten i de amerikanske migrantleirene.

Et av bildene fra amerikanske migrantsentre myndighetene har sendt ut. Foto: DHS/NTB scanpix

Etter besøk i to migrantleirer i Texas tidligere i juli, kom flere demokratiske kongressmedlemmer med krass kritikk av forholdene. Kort tid etter politikernes besøk publiserte amerikanske myndigheter bilder fra innsiden av flere av sentrene. Generalinspektøren i USAs sikkerhetsdepartement beskrev dem som farlig overbefolket, skrev NTB.

Første gruppe

Tirsdag denne uka ble de første familiene, tolv cubanere og venezuelanere, sendt tilbake til Nuevo Laredo.

I september blir det klart hva som skjer med asylsøknadene deres i USA, skriver Washington Post.

Biler og gående på vei inn i Mexico og Nuevo Laredo, fra Laredo i Texas. Foto: Suzanne Cordeiro/NTB scanpix

Ifølge avisen ble de ikke brakt til migrantsentre, og flere av dem skal ha gått gatelangs i byen på leting etter hjelp. Lokale tjenestemenn advarer om at de ikke har tilstrekkelig med ressurser til å hjelpe migrantene.

– Denne grensa er et svært vanskelig sted å håndtere migrantene. Vi tror det ville vært bedre å opprette et senter lenger sør, sier Salvador Rosas, et kongressmedlem som representerer Tamaulipas, til avisen.

Delstaten er ansett som en av Mexicos farligste, og amerikanske myndigheter fraråder reiser dit. Det har imidlertid vært færre skuddvekslinger mellom gjenger og drap der i år, sammenlignet med i fjor, ifølge mexicanske medier.

Nuevo Laredo beskrives av Leger Uten Grenser som en av Mexicos farligste byer.

Som i Middelhavet

Flere steder i Mexico er det å være migrant nærmest synonymt med å være en vare, sier Hernandez i Leger Uten Grenser.

– Vi mener den amerikanske politikken, og Mexicos blinde aksept av den, setter disse folkene i fare, fortsetter hun.

Det er heller ikke en politikk som fungerer bra nok, fortsetter Hernandez. Hun trekker en parallell til situasjonen i Middelhavet.

Flere hundre tusen migranter og flyktninger har de siste årene forsøkt å ta seg via sjøveien til Europa. Mange av dem har mistet livet i forsøket, og EU har ikke fått på plass en felles migrant- og asylpolitikk.

– Det er en humanitær krise, og vi trenger politisk handling på vegne av disse menneskene som lider, sier Hernandez.

Kvinner og barn

Leger Uten Grenser vil ikke gå ut og kommentere hva slags politikk som bør føres, sier hun. De snakker heller om konsekvensene.

– Det å søke trygghet og asyl er ikke kriminelt. Dette er mennesker som flykter fra vold i hjemlandene sine. Verken murer eller hav vil stanse dem, sier hun.

Stadig flere migranter har ankommet Nuevo Laredo siden november i fjor, ifølge Hernandez. De kommer fra flere land, men et flertall er fra det såkalte nordlige triangelet – Honduras, Guatemala og El Salvador.

Der det tidligere var flest menn, er det nå flere barn, kvinner og hele familier som legger ut på reisen, sier Hernandez.

Migrasjon til USA

* Årlig forsøker flere titalls tusen migranter å ta seg inn i USA.

* Ifølge grensepolitiet i USA omkom minst 283 flyktninger og migranter langs grensa i fjor, men menneskerettighetsorganisasjoner mener at det reelle tallet var langt høyere.

* En ny avtale innebærer blant annet at personer som har søkt om asyl i USA, sendes tilbake til Mexico i påvente av at søknaden behandles.

* Dehydrering og pusteproblemer er blant plagene Leger Uten Grenser oftest behandler hos migranter i Mexico.

* Noen av plagene er direkte knyttet til forholdene på veien gjennom Mexico, ifølge dem.

(Kilde: NTB, MSF)