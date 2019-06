Utplasseringen av soldater fra Mexicos nasjonalgarde langs den sørlige grensa mot Guatemala startet onsdag, sa Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den mexicanske avisen La Jornada skriver at kontrollpunkter i Tapachula, nær den guatemalske grensa, har blitt rustet opp. Reisendes legitimasjon og biler sjekkes, men ifølge avisen var det ennå ikke soldater fra nasjonalgarden på plass onsdag.

Avtale med USA

Som en del av en avtale som ble inngått med USA forrige fredag, skal Mexico sende 6.000 soldater fra nasjonalgarden til grensa i sør.

Avtalen kom på plass etter at USAs president Donald Trump truet med å innføre økt toll på mexicanske varer, hvis ikke landet gjorde mer for å hindre migranter å ta seg ulovlig over grensa til USA.

Representanter for de to landene møttes forrige uke til samtaler i Washington, og fredagens avtale førte til at innføringen av ny toll ble suspendert på ubestemt tid.

45 dager

I et møte med amerikanske grensemyndigheter i dag skal de endelige detaljene i den nye planen stakes ut, ifølge Ebrard.

I tillegg til utplasseringen av soldater, ikke bare langs grensa i sør, har Mexico blant annet forpliktet seg til økt innsats for å bekjempe menneskesmuglere og nettverkene deres.

Landet har også godtatt å ta tilbake migranter som har nådd USA, men som venter på behandling av asylsøknaden sin. Mexico har 45 dager på seg til å vise at økt militært nærvær har en effekt.

– Mye må skje på 45 dager. Vi skal gjøre det vi har sagt at vi skal, sa Ebrard, og lovet mer informasjon fredag om hvor mye den økte innsatsen mot migrantstrømmen vil koste Mexico.

Politikeren Porfirio Muñoz Ledo er blant dem som har kritisert utplasseringen av nasjonalgarden, som han har omtalt som en «militær mur» i sør.

På flukt mot nord

Bakteppet for Trumps tolltrusler var blant annet en økning i antall migranter som har blitt pågrepet eller anholdt ved USAs grense mot Mexico. I mai var antallet høyere enn noen enkeltmåned siden 2007.

Honduranske migranter på vei over grensa fra Mexico tilbake til Guatemala etter at den nye avtalen ble kjent. Foto: Marco Ugarte/NTB scanpix

Flere titalls tusen migranter fra Guatemala, Honduras og El Salvador forsøker årlig å ta seg ulovlig over grensa til USA. Mange av dem flykter fra vold og organisert kriminalitet, fattigdom, matmangel og høy arbeidsledighet.

Utenriksminister Ebrard sier Mexico har satt ned en arbeidsgruppe sammen med representanter fra de tre landene for å samarbeide om innsatsen for å stagge migrantstrømmen på vei nordover.

